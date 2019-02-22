Bağuz'dan Siviller Çıkmaya Başladı İddiası

Suriye’de IŞİD’in elinde kalan son köy olan Bağuz’dan sivillerin kamyonlarla ayrılmaya başladıkları belirtiliyor. Amerika destekli Suriye Demokratik Güçleri bir süredir köye operasyon düzenlemek için içerideki sivillerin boşaltılmasını bekliyor.

Reuters Haber Ajansı, bölgede görev yapan gazetecilerin, içlerinde sivillerin bulunduğu onlarca kamyonun Bağuz köyünden çıkış yaptıklarını bildirdiğini haber verdi. Ancak köyde henüz ne kadar sivil kaldığının bilinmediğine dikkat çekiliyor.

Suriye Demokratik Güçleri SDG Sözcüsü Mustafa Bali daha önce yaptığı bir açıklamada köyde yaklaşık 3 bin sivilin bulunduğunu tahmin ettiklerini söylemişti. Bali, “Eğer tüm sivilleri çıkarmayı başarabilirsek Bağuz’a yönelik operasyona başlayacak ya da teröristleri teslim olmaya mecbur bırakacağız.” dedi.

Ancak Bağuz IŞİD’ten temizlense dahi örgütün Suriye topraklarında belirli bölgelerde yeniden güç kazanıp toparlanabileceği ifade ediliyor. Son olarak Amerika’nın IŞİD’e karşı mücadele kapsamında Suriye’de bulunan askerlerini çekmesinin ardından bölgede 200 Amerika askerinin kalmaya devam edeceği açıklandı.

