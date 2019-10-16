HABER

Bahaettin Karakoç dualarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:45 | Son Güncelleme

Edebiyatın ‘Beyaz Kartal’ı olarak adlandırılan şair ve yazar Bahaettin Karakoç, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.Kahramanmaraşlı Karakoç, geçen yıl tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş Şeyhadil Mezarlığı’na defnedilmişti.

Edebiyatın ‘Beyaz Kartal’ı olarak adlandırılan şair ve yazar Bahaettin Karakoç, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.
Kahramanmaraşlı Karakoç, geçen yıl tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş Şeyhadil Mezarlığı’na defnedilmişti. Karakoç’un vefatının birinci yıl dönümünde yakını ve sevenleri kabri başında Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.
Bahaettin Karakoç’un oğlu Oğuz Karakoç, "Babam gitti, üzüldük. Üzülmemek elde değil ama gördüğünüz gibi onun peşinden giden gençler, dostları, edebiyata gönül veren insanlar burada. Aynı zamanda ilimizin değişik kurumlarında da onunla ilgili çeşitli etkinlikler yapılıyor, anıyorlar ve babam eserleriyle yaşayacak" diye konuştu.
Anma programına katılan Ökkeş Samet Demir isimli bir öğrenci ise, Bahaettin Karakoç’un ’Beyaz Dilekçe’ isimli şiirini okudu.

PARTNER Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup... Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup...
Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destekTürkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek
GÜNCELLEME - Çanakkale'de telefon dolandırıcılığıGÜNCELLEME - Çanakkale'de telefon dolandırıcılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

MHP paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

MHP paylaştı! Bahçeli'den dikkat çeken fotoğraf

Barış Pınarı Harekatı'nda 10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

Son dakika! Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara!

Son dakika! Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ile İngiltere arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.