Bahaettin Karakoç kimdir? (Bahaettin Karakoç'un şiirleri ve hayatı)

Türk edebiyatının 'Beyaz Kartal' ve Dede Korkut' lakaplı şair ve yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Damarlarında tıkanıklık tespit edilen ve anjiyo yapılan Karakoç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 23.45 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta 1930'da doğan şair Bahaettin Karakoç, 1983'te Kayseri Sanatçılar Derneği'nce "Yılın Şairi" seçildi. Karakoç, 1986'da "Bir Çift Beyaz Kartal" kitabıyla şiir dalında Türkiye Yazarlar Birliği ödülü, 1991'de ise Diyanet Vakfınca düzenlenen münacat yarışmasında "Beyaz Dilekçe" şiiriyle birincilik ödülü kazandı.

"Türkçe'nin Uluslararası 2. Şiir Şöleni" için gittiği Almatı'da 1993'te "Büyük Abay" ödülüne layık görülen Karakoç'a, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 2014'te "fahri doktora unvanı" verildi.

Karakoç, Türk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılıyor.

BAHAETTİN KARAKOÇ'UN ŞİİRLERİ



Mevsimler ve Ötesi , (1962)

Seyran, (1973)

Zaman Bir Beyaz Türküdür, (1974)

Sevgi Turnaları, (1975)

Ay Şafağı Çok Çiçek , (1983)

Kar Sesi , (1983)

İlkyazda, (1984)

Bir Çift Beyaz Kartal , (1986)

Menzil, (1991)

Uzaklara Türkü , (1991)

Güneşe Uçmak İstiyorum , (1993)

Beyaz Dilekçe, (1995)

Güneşten Öte , (1995)

Dolunay Şiir Güldestesi , (1996)

Leyl ü Nehar Aşk , (1997)

Aşk Mektupları , (1999)

Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman, Ay Işığında Serenatlar , (2001)

Sürgün Vezirin Aşk Neşideleri , (2004)

Ben Senin Yusuf'un Olmuşum , (2006)

-l-Barış Çağrısı Şiirleri-Dünya Barışına Çağrı Grubu-Meneviş Yayınları,(2009)

