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Bahamalar'da 2 bin 500 kişiden hala haber alınamıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2019 21:58 | Son Güncelleme

Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişiden hala haber alınamadığı bildirildi.

Bahamalar'da 2 bin 500 kişiden hala haber alınamıyor

Dorian kasırgasının geçen hafta 5. kategoride vurduğu Bahamalar'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bahamalar Acil Hizmetler Birimi, kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişiden halen haber alınamadığını açıkladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 50'YE YÜKSELMİŞTİ

Yetkililer, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini açıklamıştı ancak çok sayıda kişiden halen haber alınamadığı için ölü sayısın yükselmesinden endişe duyuluyor.

Haber alınamayan 2 bin 500 kişiden bazılarının barınaklarda olabileceği ve kontrollerin tamamlanmasının ardından sayının düşebileceği de belirtiliyor.

Yetkililer, kasırganın en fazla etkili olduğu iki adadan şimdiye kadar 5 bin kişinin tahliye edildiğini, yaklaşık 7 bin kişinin ise tahliye edilmeyi beklediğini bildirdi.

Öte yandan Bahamalar'a hasar tespit için ekip gönderen Birleşmiş Milletler de 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

BİNLERCE KİŞİ EVSİZ KALDI

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
DORİAN KASIRGASI bahamalar

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