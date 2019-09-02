Bahamalar Dorian Kasırgası'na teslim

Çok sayıda evin hasar gördüğü tahmin ediliyor. Can kaybı olmadığı belirtiliyor. Kuzeye doğru ilerleyen şiddetli kasırga nedeniyle ABD'de hazırlık var.Yaklaşık 400 bin nüfuslu Bahamalar, Dorian Kasırgası'nın etkisi altında. Şiddetli kasırga takımadalardan oluşan ülkeye yıkım getirdi. Elektrik direklerinin kırıldığı, çok sayıda yol, ev ve aracın hasar gördüğü belirtiliyor.

Dorian Kasırgası'nın şiddeti şu an en tehlikeli kasırgalar için kullanılan beşinci kategoride ve rüzgar hızı saatte 295 kilometreye ulaşıyor.

Kasırganın Bahamalara ulaşmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Bahamaların Başbakanı Hubert Minnis, Dorian'ı "canavar fırtına" olarak nitelendirdi. Minnis, "Bu muhtemelen Bahamalılara seslendiğim en üzücü ve zor gün. Hiç karşılaşmadığımız bir imtihanla karşı karşıyayız" dedi.

Bahamaların Turizm ve Havacılık Bakanı Joy Jibrilu da kasırganın bölgeye yıkım getirdiğini söyledi. Jibrilu, "Mal kaybı ve altyapıda ağır hasar var. Şanslıyız ki can kaybı yaşanmadı" diye konuştu. Kasırga öncesi çok sayıda kişi sığınaklara taşınmış, oteller kapatılmıştı. Kasırgalara karşı alınan yoğun önlemlere rağmen kasırganın çok sayıda kişiyi evsiz bırakmış olabileceğinden endişe edişiyor.