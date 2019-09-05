‘Bahamalar’da 70 Bin Kişinin Acil Yardıma İhtiyacı Var’

Birleşmiş Milletler, Bahamalar’da şiddetli etkisini gösteren Dorian Kasırgası’nın yol açtığı afette ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını açıkladı.
Dünden itibaren ABD’nin Doğu eyaletlerini etkisi altına alan Dorian Kasırgası’nın kategorisi gece saatlerinde 2’den 3’e yükseldi.
Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Başkanı Mark Lowcock, 70 bin Bahamalının acilen insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.
BM Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, Dorian Kasırgası’nın vurduğu Bahama Adaları’ndan dün akşam saatlerinde Skype aracılığıyla New York’taki BM muhabirlerine afet bölgesindeki son durumu değerlendirdi.
Lowcock, Dorian Kasırgası’nın vurduğu Bahamalar’da ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını, BM’nin doğal afete kendine bağlı ajanslarla anında müdahale ettiğini ancak yardım ekiplerin henüz ulaşamadığı birçok bölge olduğunu kaydetti.
Lowcock, afetzedelerin acilen gıda ve içme suyu gibi insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, BM’nin ilk etapta doğal afetin yaralarını sarmak için bir milyon dolarlık bir fon ayırdığını, bölgenin tarihindeki en büyük kasırgayla karşı karşıya kaldığını söyledi.
“Çok büyük tahribat yaratmış”
Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Lowcock, Bahamalar’ı kategori 5 şiddetiyle vuran Dorian Kasırgası sonrasındaki durumu, “Bahamalılar tarihlerinde görmedikleri korkunç bir felaketle karşı karşıya. Kasırga çok büyük bir tahribat yaratmış. Muazzam ölçekte bir afet. Felaketten etkilenen Grand Bahama adasında yaklaşık 50 bin, Abaco adasında 20 bin nüfus var. Evler sular altında. Ülke tarihinde hiç bu büyüklükte bir felaketle karşılaşılmamış. Bizden yardım istediler, hemen geldik. Felaketten ülke nüfusunun yüzde 20’si etkilenmiş. Bir ülke nüfusunun yüzde 20’sinin hayatı bir günde altüst olmuş. BM olarak yıkıcı bir felaketin etkisinde kalmış ülkeye yardım edeceğiz. Bir çok yere ulaşamıyoruz. Havaalanları çalışamaz durumda. Limanların birçoğu da. Bazı bölgelere ulaşım için tek çare helikopter. Yardım ekiplerinin bazı bölgelere ulaşması zaman alacak. Hükümet yetkileri, şimdiye kadar tespit edilen ölü sayısıyla ilgili bana bazı rakamlar verdiler ancak sayının tespit edilen bu rakamların çok daha üzerine olmasından endişe duyuyorum” dedi.
Guterres: “Dorian Kasırgası’ndan etkilenen on binlerce kişi için derin endişe duyuyorum”
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dorian Kasırgası’nın vurduğu Bahama Adaları’nın bazı bölgelerinde meydana gelen korkunç yıkımın etkisinde kalan on binlerce insan için derinden endişe duymaya devam ettiğini söyledi. Afette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılarında bir an önce iyileşmelerini dilediğini kaydetti.
BM Genel Sekreteri Guterres, ekiplerinin hükümetle koordine olarak arama ve kurtarma çalışmalarını sürdüklerini, gerekli yardımın sağlanması için fonlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Her şeyini bir anda kaybeden bu insanlar için acilen barınak, içme suyu ve ilaç sağlanması gerekiyor. İnsani yardımın sağlanması için ihtiyaç duyulan fonlara bağışçılar destek olmalı” dedi.
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