‘Bahamalar’da 70 Bin Kişinin Acil Yardıma İhtiyacı Var’

“Çok büyük tahribat yaratmış”

Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Lowcock, Bahamalar’ı kategori 5 şiddetiyle vuran Dorian Kasırgası sonrasındaki durumu, “Bahamalılar tarihlerinde görmedikleri korkunç bir felaketle karşı karşıya. Kasırga çok büyük bir tahribat yaratmış. Muazzam ölçekte bir afet. Felaketten etkilenen Grand Bahama adasında yaklaşık 50 bin, Abaco adasında 20 bin nüfus var. Evler sular altında. Ülke tarihinde hiç bu büyüklükte bir felaketle karşılaşılmamış. Bizden yardım istediler, hemen geldik. Felaketten ülke nüfusunun yüzde 20’si etkilenmiş. Bir ülke nüfusunun yüzde 20’sinin hayatı bir günde altüst olmuş. BM olarak yıkıcı bir felaketin etkisinde kalmış ülkeye yardım edeceğiz. Bir çok yere ulaşamıyoruz. Havaalanları çalışamaz durumda. Limanların birçoğu da. Bazı bölgelere ulaşım için tek çare helikopter. Yardım ekiplerinin bazı bölgelere ulaşması zaman alacak. Hükümet yetkileri, şimdiye kadar tespit edilen ölü sayısıyla ilgili bana bazı rakamlar verdiler ancak sayının tespit edilen bu rakamların çok daha üzerine olmasından endişe duyuyorum” dedi.