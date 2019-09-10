Bahamalar’da Bilanço Ağırlaşıyor Ölü Sayısı 50’ye Yükseldi

Bahamalar hükümeti yetkilileri, geçen hafta Dorian Kasırgası’nın vurduğu ülkede en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Hükümet yetkilileri, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığını ancak kasırgadan etkilenen bölgelere ulaştıkça ölü sayısının çok daha fazla artabileceğini belirtti.
Dorian Kasırgası’nın daha düşük kategoride etkilediği ABD ve Porto Riko’da ise toplam 7 kişinin öldüğü bilgisi verildi. Dorian Kasırgası şimdiye kadar toplamda en az 57 can aldı. Turizm cenneti olarak bilinen, 700 adadan oluşan Bahamalar'da alt yapı tamamen çöktü. Ülkede maddi zarar milyar dolarlarla ifade ediliyor.
Beyaz Saray’a 'Bahamalılar'a vize uygulamasını askıya alın' baskısı
Bahamalar’da yardım çalışmalarına çeşitli kamu ve gönüllü kuruluşlarla destek veren Amerika bir taraftan da felaketzedelere ilgili göçmenlik işlemlerini tartışıyor.
Çok sayıda Kongre üyesinin, Bahamalılar'ın yaşanan felaketin ardından Amerika’daki yakınlarına rahat bir şekilde ulaşması için, ABD’ye giriş için aranan vize şartlarının kaldırılması, ABD vizesinin geçici bir süre askıya alınması için Beyaz Saray’a baskı yaptıkları kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Dorian Kasırgası’nın vurduğu Bahama vatandaşlarının ülkelerine gidip gelebilmeleri için yönetimin göçmenlere verdiği geçici koruma statüsünü uzatmayı değerlendirdiklerini açıkladı. Başkan Trump ayrıca Bahamalar’dan gelen göçmenlerle ilgili yapılan işlemlerde belgelerin doğru hazırlandığından emin olunması gerektiğini söyledi.
Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi Başkan Vekili Mark Morgan, Bahamalar'dan ABD’ye gelecek göçmenlerin ülkenin ulusal güvenliğine olası tehdit unsuru oluşturup oluşturmadıklarını belirlemek için inceleme yapacaklarını kaydetti.
Arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor
Karayipler acil durum yetkilileri, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, çevre sağlığı için oldukça riskli bir durumun yaşandığını belirtti.
Kasırga’da yaşamını yitirenlerin cesetleri ve ölen hayvanların yaydığı kötü kokuların ciddi tehdit oluşturduğunu ifade eden yetkililer, geçici önlem olarak siyah torbalara konan cesetlerinin morglarda saklandığını kaydetti.
Binlerce kasırga mağdurunun, Bahamalar'ın başkentinde tekne ve uçakları doldurarak başka ülkelere sığınma yolları aradıkları belirtiliyor.
Hükümet yetkilileri geçici önlem olarak felaketzedeler için "konteyner kentler" kurmayı planlıyor. Hükümete göre sadece Abaco adalarından 10 bin kişinin yiyecek, su ve geçici konutlara ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor.
BM: “Bahamalar’da her şeylerini kaybedenlere yardım etmek için zaman geçiyor”
Birleşmiş Milletler kendisine bağlı çok sayıda kurumla Bahamalar’da yardım çalışmalarını sürdürüyor. BM kurumları ve diğer insani yardım ortaklarıyla işbirliği içinde olan UNICEF hayat kurtaracak malzemeleri ailelere en kısa sürede dağıtmak için Bahama hükümetiyle birlikte çalışıyor.
BM yetkilileri ülkede her şeylerini kaybedenlere yardım etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğini belirterek, uluslararası kuruluşları ülkeye yardıma çağırdı. BM, zamanın hızla işlediğini, gecikmeden gerekli yardımların Bahamalar'a ulaşması gerektiğini kaydetti.
BM Çocuk Fonu UNICEF Latin Amerika ve Karayipler Bölge Müdür Yardımcısı Youssouf Abdel-Jelil, "Kasırgadan kurtulan çocuklar ve aileler her şeylerini geride bıraktılar. Evlerini, akrabalarını, işlerini, sularını, yiyeceklerini de" dedi.
En hayati ihtiyacın güvenilir içme suyu olduğunu kaydeden Abdel
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