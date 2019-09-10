Bahamalar’da Bilanço Ağırlaşıyor Ölü Sayısı 50’ye Yükseldi

Bahamalar hükümeti yetkilileri, geçen hafta Dorian Kasırgası’nın vurduğu ülkede en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hükümet yetkilileri, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığını ancak kasırgadan etkilenen bölgelere ulaştıkça ölü sayısının çok daha fazla artabileceğini belirtti.

Dorian Kasırgası’nın daha düşük kategoride etkilediği ABD ve Porto Riko’da ise toplam 7 kişinin öldüğü bilgisi verildi. Dorian Kasırgası şimdiye kadar toplamda en az 57 can aldı. Turizm cenneti olarak bilinen, 700 adadan oluşan Bahamalar'da alt yapı tamamen çöktü. Ülkede maddi zarar milyar dolarlarla ifade ediliyor.

Beyaz Saray’a 'Bahamalılar'a vize uygulamasını askıya alın' baskısı

Bahamalar’da yardım çalışmalarına çeşitli kamu ve gönüllü kuruluşlarla destek veren Amerika bir taraftan da felaketzedelere ilgili göçmenlik işlemlerini tartışıyor.

Çok sayıda Kongre üyesinin, Bahamalılar'ın yaşanan felaketin ardından Amerika’daki yakınlarına rahat bir şekilde ulaşması için, ABD’ye giriş için aranan vize şartlarının kaldırılması, ABD vizesinin geçici bir süre askıya alınması için Beyaz Saray’a baskı yaptıkları kaydedildi.