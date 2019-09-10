Bahamalar’da ölü sayısı 50’ye yükseldi

Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi. Kasırga nedeniyle 70 bin kişi evsiz kaldı.

Geçtiğimiz hafta ABD’nin güneydoğu sahillerine yaklaşan kategori 5 seviyesindeki Dorian Kasırgası Bahamalar’ı vurmuş, çok sayıda insan hayatını kaybederken binlerce insan evsiz kalmıştı. Grand Bahama ve Abaco Adaları’nda 70 bin insanı evsiz bırakan kasırga yüzünden hayatı kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, hükümet yetkilileri ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini bildirdi.

İnsanlar adalardan tahliye ediliyor

Kasırganın Bahamalar’da bıraktığı tahribat her gün biraz daha gün yüzüne çıkarken evsiz kalan binlerce insan sığınacak yer arıyor. Çok sayıda kişi ise feribotlar aracılığıyla ABD’ye gitti.

"Vizesi olmayan gelemez"

ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri, hafta sonu boyunca Florida’ya sefer yapılan feribot iskelesinde uyarı yayınladı. Uyarıda, geçerli vizesi olmayanların Florida’ya gidemeyeceği duyuruldu. Gümrük yetkilileri uyarının, ABD ve Bahama hükümetlerinin tahliye işlemlerini düzgün bir şekilde koordine etmemesi nedeniyle yapıldığını bildirdi.

Trump: “Dikkatli olmalıyız“

ABD Sınır Devriyesi Şefi Mark Morgan, "Buraya insani nedenlerle gelen herkesi kabul edeceğiz, onların işlemlerini hızla yapacağız" demişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, bu konunun görüşülmekte olduğunu söyleyerek Bahamalar’dan gelen herkesin "uygun belgelere" ihtiyacı olduğunu vurguladı ve "Çok dikkatli olmalıyız" dedi.

