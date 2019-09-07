Bahamalar’da Ölü Sayısı Artıyor

Dorian Kasırgası’nın Bahamalar’ı şiddetli bir şekilde vurmasının ardından, ülkede altıncı gününe giren arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililerin yaptığı son açıklamada Bahamalar’da Dorian Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43’e yükseldi.

Yetkililer çok sayıda kayıp olduğunu ifade ediyor, ölü sayısında ise sarsıcı rakamların ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.

Bahamalar’da arama ve kurtarma çalışmaları ve afetzedelere insani yardım çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Bahama hükümeti ve Birleşmiş Milletler tarafından koordine edilen çalışmalara çeşitli uluslararası yardım kurumları, çeşitli ülkelere ait devlet yardım kuruluşları, uluslararası gönüllüler katılıyor. Bunlara ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı da dahil.

Yıllarca turizm cenneti olarak bilinen 700 adanın bulunduğu ülkeye turistleri taşıyan çeşitli turizm şirketlerine bağlı gemiler bu kez ülkeye turist değil insani yardım malzemesiyle doldurulmuş gemilerini yolluyor.

Birleşmiş Milletler ise Bahamalar’da meydana gelen kasırga felaketinin ardından alarma geçti.