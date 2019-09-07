Bahamalar’da Ölü Sayısı Artıyor

Dorian Kasırgası’nın Bahamalar’ı şiddetli bir şekilde vurmasının ardından, ülkede altıncı gününe giren arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililerin yaptığı son açıklamada Bahamalar’da Dorian Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43’e yükseldi.
Yetkililer çok sayıda kayıp olduğunu ifade ediyor, ölü sayısında ise sarsıcı rakamların ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.
Bahamalar’da arama ve kurtarma çalışmaları ve afetzedelere insani yardım çalışmaları da aralıksız sürüyor.
Bahama hükümeti ve Birleşmiş Milletler tarafından koordine edilen çalışmalara çeşitli uluslararası yardım kurumları, çeşitli ülkelere ait devlet yardım kuruluşları, uluslararası gönüllüler katılıyor. Bunlara ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı da dahil.
Yıllarca turizm cenneti olarak bilinen 700 adanın bulunduğu ülkeye turistleri taşıyan çeşitli turizm şirketlerine bağlı gemiler bu kez ülkeye turist değil insani yardım malzemesiyle doldurulmuş gemilerini yolluyor.
Birleşmiş Milletler ise Bahamalar’da meydana gelen kasırga felaketinin ardından alarma geçti.
BM, Dorian Kasırgası’nın Bahamalar’ı vurmasının ardından insani yardım koordinasyonunu sağlaması için Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock’u ülkeye gönderdi. BM Bahamalar’da kendi bünyesindeki çeşitli yardım kuruluşlarıyla uluslararası yardım kuruluşlarının koordinasyonunu sağlıyor.
“Ölü sayısı artacak”
BM son yaptığı açıklamada Bahama’da bulunan ekiplerinin verdiği raporlar doğrultusunda, ülkede yaşanan kasırga felaketinin ardından ölü sayısında önemli ölçüde artış beklediklerini bildirdi.
BM’ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Acil Müdahale Ekip Müdürü Dr. Ian Norton, “Ölü sayısının yükseleceğini tahmin ediyoruz. Bu sayının ne civarda olacağını söyleyemem ama gerçekten endişe ediyoruz” diye konuştu.
BM Göçmen Ajansı (IOM), Dorian Kasırgası’ndan etkilen kişilerin sayısı ve ne derece etkilendikleri konusunda ellerinde çok az bilgi olduğunu belirterek, “İnsanların ne yaşadığını ve nelere ihtiyaç duyduğunu saptamamız için elimizde daha fazla bilgi olmalı. Elimizdeki bilgilere göre kasırgadan etkilenen insanlar sel ve kapanmış yollar nedeniyle mahsur durumda. Bu kişiler maalesef sığınaklarımıza ulaşamıyor. Bir çoğu kliniklere ulaşamıyor. Ulaşanlar ise kliniklere sığmıyor. Binlerce kişi tıkanmış yollar yüzünden sığınaklara ulaşamıyor. Elimizdeki son verilere göre Abaco’da 449 kişi Grand Bahama Adası’nda ise 346 kişi geçici barınaklarda bulunuyor” dedi.
Bahamalar'daki Pan-Amerikan Sağlık Örgütü ile Dünya Sağlık Örgütü'nün PAHO
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