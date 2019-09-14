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Bahamalar’ı Dorian’dan sonra Humberto fırtınası vuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

Henüz Dorian Kasrıgası’nın yaralarını sarmayı başaramayan Bahamalar, Tropikal Fırtına Humberto’nun adayı güçlü şekilde vurmasına hazırlanıyor.Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), “tropikal felaket” olarak nitelendirilen bir grup fırtınanın önümüzdeki günlerde Dorian Kasırgası’ndan daha ciddi ve güçlü bir fırtına oluşturarak Bahamalar’a gireceği konusunda uyarılarda bulundu.

Henüz Dorian Kasrıgası’nın yaralarını sarmayı başaramayan Bahamalar, Tropikal Fırtına Humberto’nun adayı güçlü şekilde vurmasına hazırlanıyor.
Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), “tropikal felaket” olarak nitelendirilen bir grup fırtınanın önümüzdeki günlerde Dorian Kasırgası’ndan daha ciddi ve güçlü bir fırtına oluşturarak Bahamalar’a gireceği konusunda uyarılarda bulundu. NHC, Bahamalar yakınındaki tropikal depresyonun tropikal fırtına Humberto’yu güçlendirdiğini duyurdu. NHC tarafından yapılan uyarılara göre Humberto, Bahamalar’a ve doğu Florida’nın bazı bölgelerine şiddetli yağmur ve şiddetli rüzgar getirecek.

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