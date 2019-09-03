Bahamaları vuran Dorian Kasırgası yıkım getirdi

Kuzeye doğru ilerleyen şiddetli kasırga nedeniyle ABD'de bazı eyaletlerde tahliye çağrısı yapıldı.Bahamaları vuran Dorian Kasırgası'nın şiddeti ülkeye yıkım getirirken, en az beş kişinin de kasırga nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Dorian'ı "canavar fırtına" olarak nitelendiren Bahamaların Başbakanı Hubert Minnis, bu kasırganının takımadalardan oluşan ülke için "tarihi bir trajedi" olduğunu söyledi. Minnis "Bahama Polis Güçleri Abaco'da beş kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı" dedi.

Dorian Kasırgası'nın şiddeti Pazar günü en tehlikeli kasırgalar için kullanılan beşinci kategoride tanımlanmıştı. Kasırgada rüzgar hızı saatte 295 kilometreye ulaşıyordu. Kasırga Pazartesi günü gücünü bir miktar yitirmesiyle dördüncü kategoride tanımlandı.

Bahamaların Turizm ve Havacılık Bakanlığının kurtarma operasyonlarına kısmen başladığı bildirildi.

Miami merkezli Ulusal Kasırga Merkezi Dorian Kasırgası'nın şiddetinin kategori 3 seviyesine indiğini açıkladı.

ABD'de tahliye emri

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin en güneydeki eyalet olan Florida'nın kıyılarına 220 kilometre uzaklıktaki Dorian Kasırgası için doğu kıyısında önlemleri sürüyor.