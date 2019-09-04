Bahamalar’ı Yıkıp Geçen Dorian Florida’ya Doğru İlerliyor

Dorian Kasırgası Bahamalar’da beklenenden uzun süre etkili olmasının ardından kuzeybatıya, Florida kıyılarına doğru ilerliyor. ABD kıyılarında halk Kategori 2 şiddetinde değerlendirilen kasırga için hazırlıklarını yapıyor. En güçlü kasırga seviyesi olan kategori 5’ten kategori 2’ye düşen kasırga saatte 165 kilometre hızla esen rüzgarlarla hala tehlikeli bir kasırga olarak görülüyor. Dorian Kasırgası’nın yaklaşık iki gün boyunca etkili olduğu Bahama adaları büyük yıkımla karşı karşıya. Arama kurtarma gönüllüleri jet ski ve buldozerlerle kasırgadan etkilenenlere ulaşmaya çalışıyor. ABD Sahil Güvenlik, İngiliz Kraliyet Donanması ve bir dizi yardım grubu, kasırganın ardından hayatta kalanlara gıda ve ilaç ulaştırmaya, ihtiyaç halindekileri güvenli bölgelere taşımaya çalışıyor. Bahamalar’ı vuran en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian, Abaco ve Grand Bahama adaları üzerinde uzun süre kaldı ve bu adalarda zaman zaman saatte 295 kilometreyi bulan rüzgarlar ve aşırı yağışlarla büyük yıkıma ve zarara neden oldu. Salı günü Bahamalar’ı geride bırakan fırtına Florida’ya doğru ilerliyor.

Yedi kişinin hayatını kaybettiği Bahamalar’da kasırganın tam bilançosuysa önümüzdeki günlerde belli olacak. Adalarda binlerce ev sular altında kaldı, çok sayıda kişi çatılarda mahsur kaldı, hastanelerde operasyonlar durdu. Albaco adasında faaliyet gösteren yerel bir yardım örgütüne yardım eden Lia Head-Rigby durumu “kıyamet gibi” diye yorumladı. Head-Rigby arama çalışmaları sürdükçe ölü sayısının artabileceğini söyledi. Bahama Başbakanı Hubert Minnis ise bunun ülkenin karşı karşıya kaldığı en büyük ulusal felaket olduğunu kaydetti. Kızıl Haç Sözcüsü Matthew Cochrane 13 binden fazla evin, yani Gran Bahama ve Abaco adalarındaki evlerin yüzde 45’inin çok ciddi zarar gördüğünü ya da tamamen yıkıldığını söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine ve Kızıl Haç’a göre kasırganın tüm şiddetiyle vurduğu adalarda 60 bin kişinin gıda yardımına, 62 bin kişininse temiz suya ihtiyacı var. Kızıl Haç afetle mücadelede ilk adım olarak 500 bin dolar kaynak çıkarttı. BM Sözcüsü Stéphane Dujarric de BM insani yardım ekiplerinin zarar tespiti ve ihtiyaçların karşılanmasına yardım etmek için bölgeye gitmeye hazır olduğunu bildirdi. ABD hükümeti de bölgeye kurtarma ekibi gönderdi.