Bahar ayında kışı yaşıyorlar! Tam 8 metre

Bitlis İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Nemrut Kalderası zirvesinde gerçekleştirilen karla mücadele çalışması neticesinde tamamen karla kaplı olan yol zirveye kadar açılırken, zirveden kaldera içine inen yol ise metrelerce kardan dolayı hala kapalı durumda. Uzun uğraşlar sonucunda yolun zirveye kadar açılmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler ise şimdiden Nemrut’a akın etmeye başladı. Şehir merkezindeki güneşli yaz havasıyla başlayan yolculuk, zirvede ise adeta kışa dönüyor. Bölgede halen kar esareti devam ederken, kar kalınlığı yer yer 8 metreyi buluyor. Araçlarıyla kar tünelleri arasında yolculuk yapan ziyaretçiler, zirveye vardığında ise bir yanda Nemrut Krater Gölü’nün diğer yandan ise Van Gölü’nün muhteşem manzarası karşısında adeta mest oluyor. İlk defa bu kadar yükseklikte karla karşılaşan ziyaretçiler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Nemrut Krater Gölü’ne giden yolun zirveye kadar olan kısmının açılmasından sonra bölgeye keşif amaçlı ilk ziyaret Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ve Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilciliği heyeti tarafından yapıldı. TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ve TUTAP Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin’in yer aldığı heyet, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kalderada keşif amaçlı gezi ve incelemelerde bulundu. Kalınlığı 8-9 metreyi bulan kar tünelleri arasından geçerek Nemrut’un zirvesine çıkan heyet üyeleri, herkesi bu eşsiz güzelliği görmesi için Nemrut’a davet etti.

Batı illerinde sıcaktan bunalan vatandaşların serinlemek için denize girdiğini ifade eden TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, Nemrut’ta ise mayıs ayında bile kalınlığı 8 metreyi bulan kar olduğuna dikkat çekti. Bitlis ve ilçelerinin havası, suyu ve doğasıyla adeta insana huzur veren bir şehir olduğunu dile getiren Kökel, "TATSO olarak TUTAP Bitlis İl Temsilciliği ile birlikte yaz sezonu öncesi bugün Nemrut Kalderası’nda keşif amaçlı gezi ve incelemelerde bulunduk. Buraya gelirken açıkçası bu denli kar beklemiyorduk. Gördüğümüz kar manzarası karşısında bir hayli şaşırdık.

Bu sene kış şartlarının ağır geçmesinden kaynaklı biraz geç de olsa valimizin ve özel idarenin katkılarıyla yapılan çalışma neticesinde yol zirveye kadar açılmış durumda. Yolun açılmasında emeği geçen başta valimiz olmak üzere herkese ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizlerde bunu fırsat bilerek yaz sezonu öncesi keşif amaçlı bir gezi düzenledik. Aracımızla birlikte yer yer 8 metreyi geçen kar tünelleri arasından geçip zirveye vardık. Burada bir yanımızda eşiz güzelliğiyle Nemrut Kalderası diğer yanımızda ise Van Gölü var. Burası her mevsim ayrı bir güzel, hele ki bu mevsimde apayrı bir güzelliğe bürümüş durumda.

Yolun da açılmasıyla birlikte bugün belki bizler ilk ziyareti gerçekleştirmiş olduk, ama inşallah bugünden başlayarak her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin bu güzelliği görmek için yollara düşeceğine inanıyorum. Bu manada TATSO olarak bizlerde diğer paydaşlarla birlikte huzur şehri kentimizin ticaretinin yanında turizminin de gelişmesi noktasında şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de ben bir kez daha herkesi özellikle bu mevsimde bu güzellikleri görmek üzere Nemrut’a davet ediyorum” diye konuştu.

AYNI GÜNDE 4 MEVSİM TUTAP Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin ise Bitlis ve ilçelerinde bir günde dört mevsimi görmenin mümkün olduğuna dikkat çekti. Şahin, "Şu anda Nemrut Krater Gölü’nün 2 bin 948 metre yükseklikteki kalderanın tam zirvesindeyiz. Mayıs ayı olması nedeniyle yazın ilk Nemrut gezisini yapalım dedik, ama hala görüyorsunuz her taraf karlarla kaplı durumda. Yani buraya hala yaz gelmedi, mevsimlerden henüz kış diyebiliriz. Zirveye ulaşana kadar birçok kar tünelinden geçmek durumda kalıyorsunuz.