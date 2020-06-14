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Bahar Candan'a elbise büyük geldi; göğüs frikiği verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 11:21 | Son Güncelleme

Son günlerde zayıflığıyla gündem olan Bahar Candan, sosyal medyada yine gündem olmayı başardı. Kırmızı elbisesiyle poz veren Candan göğüs frikiği verdiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Bahar Candan'a elbise büyük geldi; göğüs frikiği verdi

'İşte Benim Stilim'de konuşmaları ve tartışmalarıyla yarışmanın en çok konuşulan ismi olan Bahar Candan'ın eski halinden eser kalmadı. Candan, yaptırdığı estetik operasyonlar ve verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü.

Bahar Candan karantina döneminde fazla kilolarından kurtulup bir deri bir kemik kaldı. Ancak bazı kullanıcılar ise Candan'ın bu halinin photoshop olduğunu iddia ediyor. Candan'ın yaptığı paylaşımlar ise herkesi hayretler içerisinde bırakıyor. Dekolteli mini elbiseli son pozunda göğüs frikiği veren Candan'a takipçilerinden olumsuz yorum yağdı.

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Bir deri bir kemik kalan Candan verdiği kilolarla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Candan, "Karantina döneminde 57 kilodan 47 kiloya düştüm. Salgın dönemi boyunca evde hiç yemek yemedim. Bu benim ideal kilom" ifadelerini kullandı.

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