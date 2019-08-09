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Bahar Candan, arkadaşını tekme tokat dövdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.08.2019 23:43 | Son Güncelleme

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, bir mekanda otururken arkadaşını tekme tokat dövdü.

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, bir mekanda otururken arkadaşını tekme tokat dövdü. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine açıklama yapan Candan, görüntünün 2,5 yıl öncesine ait olduğunu ileri sürdü.
Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, arkadaşını tekme tokat dövdüğü görüntülerle şaşkına çevirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Candan’ın arkadaşını ayağını salladığı gerekçesiyle dövdüğü görülüyor. Görüntülerin hızla yayılması üzerine Candan, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Candan, görüntünün 2,5 yıl öncesine ait olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlar merhaba. Bundan 2,5 yıl önce yaşanan bir durumun bugün videosu ortaya çıktı. O kız benim kardeşim gibidir Melisa, çok severim. 13 yaşındayken anneme küfür etmişti, onun için oldu" ifadelerini kullandı.

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