MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahar Candan Buket Aydın'a konuştu: Beni birilerinin izlemesi tahrik ediyor

Bahar Candan Buket Aydın'a konuştu: Beni birilerinin izlemesi tahrik ediyor

02.01.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışma programıyla adını duyurduktan sonra açıklamalarıyla sık sık dikkat çeken Bahar Candan Buket Aydın'a konuk oldu. "Bana hiçbir şey yetmiyor" diyen Bahar Candan açıklamasında "Beni birilerinin izlemesi tahrik ediyor" yorumunda da bulundu.

Bahar Candan Buket Aydın'a konuştu: Beni birilerinin izlemesi tahrik ediyor

Moda yarışmasına katılan ve bu yarışmayla ünlenen Bahar Candan yaptığı açıklamalarla sık sık dikkat çekiyor. Bahar Candan son olarak Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın ile Tarafını Seç programının konuğu oldu.

Programda 'Çok para kazanıyor musun?' sorusunu yanıtlayan Candan, kendine has üslubuyla dikkat çeken bir yanıt verdi. Candan, "Bana hiçbir şey yetmiyor. Elon Musk ile çıksak, 'Biz niye Mars'ta değiliz' derim. Bana yetmiyor arkadaşlar. Bence siz benim yerimde olsanız, benim gibi olursunuz. Beni eleştirmeyin, beni sevin, beni ünlü edin" dedi.

"NORMAL HAYATIMDA DÜŞÜNMÜYORUM BİLE"

Kova burcu olduğunu söyleyen Candan açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Kova burcunda şu vardır, etrafına ışık olmak ister. Kendini ne kadar iyi ifade edebiliyorsa o kadar iyi hisseder. Normal hayatımda hiçbir şey yapmıyorum, uzanıyorum, düşünmüyorum bile. Beni birilerinin izlemesi tahrik ediyor. Birisi bana bakmalı. Mesleklerimizi seçerken kendi fetişlerimizi bulmalıyız. Sizinki teknoloji olabilir, bütün hayatlarını bu şekilde kazananlar var. Benimki de televizyon. İlgi bağımlılığı olan kişileri araştırdığımızda çocukluk travmaları olabiliyor. Benim çocukluk hayatım pürüzsüzdü. Ebeveynlerim izleyecek onların haklarını yiyemem."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbo Show'da oryantal Didem fırtınası! Konuklar ağzı açık izlediİbo Show'da oryantal Didem fırtınası! Konuklar ağzı açık izledi
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Tescilli güzelin pozları Instagram'ı salladıTescilli güzelin pozları Instagram'ı salladı
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Buket Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

2022 emekli ve memur zammı belli oluyor!

2022 emekli ve memur zammı belli oluyor!

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.