Bahar Candan Buket Aydın'a konuştu: Beni birilerinin izlemesi tahrik ediyor

Moda yarışmasına katılan ve bu yarışmayla ünlenen Bahar Candan yaptığı açıklamalarla sık sık dikkat çekiyor. Bahar Candan son olarak Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın ile Tarafını Seç programının konuğu oldu.

Programda 'Çok para kazanıyor musun?' sorusunu yanıtlayan Candan, kendine has üslubuyla dikkat çeken bir yanıt verdi. Candan, "Bana hiçbir şey yetmiyor. Elon Musk ile çıksak, 'Biz niye Mars'ta değiliz' derim. Bana yetmiyor arkadaşlar. Bence siz benim yerimde olsanız, benim gibi olursunuz. Beni eleştirmeyin, beni sevin, beni ünlü edin" dedi.

"NORMAL HAYATIMDA DÜŞÜNMÜYORUM BİLE"

Kova burcu olduğunu söyleyen Candan açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Kova burcunda şu vardır, etrafına ışık olmak ister. Kendini ne kadar iyi ifade edebiliyorsa o kadar iyi hisseder. Normal hayatımda hiçbir şey yapmıyorum, uzanıyorum, düşünmüyorum bile. Beni birilerinin izlemesi tahrik ediyor. Birisi bana bakmalı. Mesleklerimizi seçerken kendi fetişlerimizi bulmalıyız. Sizinki teknoloji olabilir, bütün hayatlarını bu şekilde kazananlar var. Benimki de televizyon. İlgi bağımlılığı olan kişileri araştırdığımızda çocukluk travmaları olabiliyor. Benim çocukluk hayatım pürüzsüzdü. Ebeveynlerim izleyecek onların haklarını yiyemem."

