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  4. Bahar Candan'dan ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz

Bahar Candan'dan ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz

22.01.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Doya Doya Moda yarışmasında yarışan Bahar Candan, dün arkadaşlarıyla doğum gününü kutlarken ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi.

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran ve şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programındaki hareketleriyle sıkça adından söz ettiren Bahar Candan, Instagram'daki son paylaşımıyla olay oldu.

DUDAK DUDAĞA POZ VERDİLER

Dün akşam kaldığı otelde ablası ve yakın arkadaşıyla 23. yaşını kutlayan Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz vererek Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları Bahar Candan'ın popüler olmak için her yolu denediğini söyledi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
boşa yaşıyorsun bu dünyada
lanet olsun sizin giblere sizleri yetiştiren anne babaya da yazıklar olsun. iğrenççç siniz
Edepten yoksun hayasız

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