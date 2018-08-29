Bahar Candan'dan üstsüz poz!

İşte Benim Stilim'de yarıştığı sezon ikinci olan Bahar Candan, programın son sezonuna da dahil oldu ve uzun bir süre yarıştı. Hatta program için şarkı çıkardı, yarışmacılarla ve jüriyle kavga ederek de sık sık gündeme geldi.

Bahar Candan, yarışma bittikten sonra ise sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatındaki çalkantılarıyla konuşulmaya başlandı.

ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Şu sıralar tatilde olan Bahar Candan sosyal medyayı salladı. Tatiline bikinili paylaşımlarıyla devam eden Candan, üstsüz poz ile sosyal medyada gündem oldu.

Şezlongda üstüne sadece havlu atan Candan tatilden paylaşım yapmaya doymuyor!



