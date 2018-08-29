MAGAZİN

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.08.2018 09:26 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim'de ünlenen ve daha sonra Murat Boz ile görüntülenen Bahar Candan tatilde! Sosyal medyada sık sık fotoğraf paylaşan Candan cesur pozlarıyla dikkat çekiyor

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

İşte Benim Stilim'de yarıştığı sezon ikinci olan Bahar Candan, programın son sezonuna da dahil oldu ve uzun bir süre yarıştı. Hatta program için şarkı çıkardı, yarışmacılarla ve jüriyle kavga ederek de sık sık gündeme geldi.

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Bahar Candan, yarışma bittikten sonra ise sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatındaki çalkantılarıyla konuşulmaya başlandı.

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ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Şu sıralar tatilde olan Bahar Candan sosyal medyayı salladı. Tatiline bikinili paylaşımlarıyla devam eden Candan, üstsüz poz ile sosyal medyada gündem oldu.

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Şezlongda üstüne sadece havlu atan Candan tatilden paylaşım yapmaya doymuyor!

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Mükemmel
murat abisi citir citir yemisti bunu degil mi bence degmezmis ama cok fazla zayif
bildigin tahta bikiniyle erkek sandim walla
DEĞİRMENİN SUYU .?
hiç çekici bulmuyorum. değil üstünü altını bile açsa antipatik
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