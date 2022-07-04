Bahar Candan "Evlenince sileceğim" diyerek bikinisiyle poz verdi

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan tatil pozuyla olay oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Candan, geçtiğimiz aylarda "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" mesajıyla gündem olmuştu.

Şu sıralar tatilde olan Bahar Candan bu sefer de bikinili pozuyla öne çıktı.

Bahar Candan teknede verdiği pozu "Evlenince sileceğim fotoğraflardan biri" notuyla paylaştı.

Seren Serengil de paylaşıma "Onlar kimmiş senin yanında" yazdı.

Candan'ın pozuna "Bence evlenmeden de silebilirsin" yorumları yağdı.

