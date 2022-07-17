Bahar Candan göğüslerini elleriyle kapamıştı! Ablası Nihal Candan da üstsüz poz verdi

İşte Benim Stilim yarışmasıyla abla kardeş yıldızı parlayan Bahar ve Nihal Candan gündemden düşmüyor. Zaman zaman açıklamaları zaman zaman da iddialı pozlarıyla gündeme gelen Candan kardeşlerden Bahar Candan son olarak Onlyfans'a katılmış ve üstsüz haliyle de bunu duyurmuştu.

Göğüslerini elleriyle kapatıp paylaşımlar yapan Bahar Candan'ı ablası takip etti. Nihal Candan da bikini üstünü çıkarıp üstsüz şekilde kaldı.

KİTAPLA GÖĞÜSLERİNİ KAPADI

Nihal Candan göğüslerini ise kitapla kapamayı tercih etti. Candan'ın bu pozları ise tepki çekti.

Nihal Candan'ı görenler "Abla kardeş abarttınız", "Bu saçma pozlara gerek var mı?", "Neden kendiniz bu kadar değersizleştiriyorsunuz?" yorumları yaptı.



