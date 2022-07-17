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  4. Bahar Candan göğüslerini elleriyle kapamıştı! Ablası Nihal Candan da üstsüz poz verdi

Bahar Candan göğüslerini elleriyle kapamıştı! Ablası Nihal Candan da üstsüz poz verdi

17.07.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erotik paylaşımların yapıldığı Onlyfans'a üye olan Bahar Candan sütyensiz halini paylaşmıştı. Bahar Candan'ın yarışmalarla tanınan ablası Nihal Candan da kardeşine özendi ve üstsüz pozlarını sosyal medyada paylaştı. Candan göğüslerini kardeşi gibi elleriyle değil kitapla kapadı.

Bahar Candan göğüslerini elleriyle kapamıştı! Ablası Nihal Candan da üstsüz poz verdi

İşte Benim Stilim yarışmasıyla abla kardeş yıldızı parlayan Bahar ve Nihal Candan gündemden düşmüyor. Zaman zaman açıklamaları zaman zaman da iddialı pozlarıyla gündeme gelen Candan kardeşlerden Bahar Candan son olarak Onlyfans'a katılmış ve üstsüz haliyle de bunu duyurmuştu.

Göğüslerini elleriyle kapatıp paylaşımlar yapan Bahar Candan'ı ablası takip etti. Nihal Candan da bikini üstünü çıkarıp üstsüz şekilde kaldı.

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KİTAPLA GÖĞÜSLERİNİ KAPADI

Nihal Candan göğüslerini ise kitapla kapamayı tercih etti. Candan'ın bu pozları ise tepki çekti.

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Nihal Candan'ı görenler "Abla kardeş abarttınız", "Bu saçma pozlara gerek var mı?", "Neden kendiniz bu kadar değersizleştiriyorsunuz?" yorumları yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Nihal Candan
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