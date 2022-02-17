MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahar Candan: İbrahim Tatlıses prostat değil miydi?

Bahar Candan: İbrahim Tatlıses prostat değil miydi?

17.02.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Candan yine ilginç açıklamasıyla gündem oldu. İbrahim Tatlıses'in 14 Şubat yorumunu duyan Candan konudan bağımsız ilginç bir yorum yaptı. Al Sana Haber yorumcusu Bahar Candan konuşmasında "İbrahim Tatlıses prostat değil miydi?" diye sordu. Sisi ise "Kontrol etmedik" yanıtını verdi.

Bahar Candan: İbrahim Tatlıses prostat değil miydi?

Al Sana Haber masasında yine ilginç anlar yaşandı. Bahar Candan İbrahim Tatlıses'in 14 Şubat yorumunun verildiği haberini izlerken "İbrahim Tatlıses prostat değil miydi? Prostat ne demek?" dedi. Seyhan Soylu ise bu yorum karşısında şaşırıp "Kontrol etmedik" yanıtını verdi.

Sisi "Hayırdır biri mi yazmış?" diye sorunca Bahar Candan ise "Ben öyle duydumdu" yanıtını verdi. Sisi ise "Prostat olan bir insanın sevgilisi olamaz mı?" dedi.

Ekran Alıntısı

Nihat Doğan ise bu konuşmanın üzerine "Prostat ilişkiye engel midir? İbrahim abi kaç yaşına geldin gel ben seni umreye götüreyim umre yapalım" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyunculuğu bıraktı! Son hali olayOyunculuğu bıraktı! Son hali olay
Çok cesur! Yasmin Erbil paylaşımıyla nefes kesti Çok cesur! Yasmin Erbil paylaşımıyla nefes kesti
Yargı'nın Pars'ından kötü haber! Sessiz sedasız... Yargı'nın Pars'ından kötü haber! Sessiz sedasız...
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Bilim dünyasında heyecan verici gelişme! Aziz Sancar müjdeyi verdi: Türkiye'ye taşıyacağım

Bilim dünyasında heyecan verici gelişme! Aziz Sancar müjdeyi verdi: Türkiye'ye taşıyacağım

18 milyon TL'lik aracın sahibi bakın kim çıktı!

18 milyon TL'lik aracın sahibi bakın kim çıktı!

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Seks kasedi iddiası sonrası ifşa! Eski kocası şimdi de...

Seks kasedi iddiası sonrası ifşa! Eski kocası şimdi de...

İlginizi Çekebilir

Kızının doktorundan aldığı mesaj şoke etti!

Kızının doktorundan aldığı mesaj şoke etti!

18 milyon TL'lik aracın sahibi bakın kim çıktı!

18 milyon TL'lik aracın sahibi bakın kim çıktı!

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Türkiye’de yaşayanlar geçen seneye göre daha mutlu!

Türkiye’de yaşayanlar geçen seneye göre daha mutlu!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.