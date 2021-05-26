MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahar Candan'ın baba korkusu! "Umarım Doçent doktor babam çok kızmaz"

Bahar Candan'ın baba korkusu! "Umarım Doçent doktor babam çok kızmaz"

26.05.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı programlarla adından söz ettiren ve her paylaştığı fotoğrafla gündem olan Bahar Candan, yine olay yarattı. Sosyal medya fenomenin paylaştığı kare gündem oldu.

Bahar Candan'ın baba korkusu! "Umarım Doçent doktor babam çok kızmaz"

Katıldığı yarışma programlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, yine dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya fenomeni, lüks bir rezidansta kiraladığı evinin merdivenlerinde verdiği pozla gündem oldu.

Armağan Çağlayan'a katılan Bahar Candan'ın babası merak konusu olduArmağan Çağlayan'a katılan Bahar Candan'ın babası merak konusu oldu

Sık sık yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Candan, bu son karesine ise, "Doçent doktor babam çok kızmaz bana umarım. Eminim şu anda bilgisayar başında geleceği yönetecek öğrencileri için İngilizce çok önemli bilgiler yazıyordur" diye yazdı.

bahar-candan-039-in-baba-korkusu-2-14156258_osd

Sosyal medya fenomen, fotoğrafı fotoşop olduğu iddialarına ise, "Photoshop olduğumu düşünenler için katıldığım showlarda bacaklarıma bakabilirsiniz. Celebrity dünyasında bestim bu konuda da" diyerek, cevap verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Rumelili Orhan ve Kemal kardeşler kimdir?Rumelili Orhan ve Kemal kardeşler kimdir?
Seren Serengil mor bikinisiyle şov yaptıSeren Serengil mor bikinisiyle şov yaptı
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
babasının başına taş düşmüş...
Allah her şeyin hayırlısını versin bu insanın sorunları olduğundan eminim yazık acınacak halde
Ya sen babanda ilgi bekliyon ne bekliyon? Adam sana iyi davransin bir tur, kizsa bir tur, olmuss...durum...Ya baba ben free takilmka istiyorum diyon...

En Çok Okunan Haberler

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

5 ülkeden 'Suriye seçimi' açıklaması: Özgür ve adil olmayacak

5 ülkeden 'Suriye seçimi' açıklaması: Özgür ve adil olmayacak

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Hindistan'daki durum dehşete düşürmüştü! Türkiye harekete geçti

Hindistan'daki durum dehşete düşürmüştü! Türkiye harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Popo kıvrımlarımı önemsiyorum' dedi ve ekledi...

'Popo kıvrımlarımı önemsiyorum' dedi ve ekledi...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.