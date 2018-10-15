Bahar Candan'ın çılgın dansı! 'Alkol kullanmış galiba'

Dondurma Gibisin şarkısıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Bahar Candan, dans ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

ÇILGINLAR GİBİ DANS ETTİ

Bahar Candan, ateşli dansıyla takipçilerini mest etti. Candan Instagram hesabının hikaye bölümünden çılgınlar gibi dans etti. O anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen Candan, yine eleştirilerin hedefi oldu.

"ALKOL KULLANMIŞ GALİBA"

Bahar Candan videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Bu kızın halini gördükçe gerçekten içim acıyor. Bir de babası akademisyen olacak" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Biraz alkol kullanmış galiba. Böyle hareketleri ayık kafayla yapması hiç normal değil." yorumunu yaptı.

