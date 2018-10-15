MAGAZİN

Bahar Candan'ın çılgın dansı! 'Alkol kullanmış galiba'

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

Moda programındaki performansıyla ve 'Dondurma Gibisin' şarkısıyla adını duyuran Bahar Candan, çılgınca dans ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bahar Candan'ın çılgın dansı! 'Alkol kullanmış galiba'

Dondurma Gibisin şarkısıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Bahar Candan, dans ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

ÇILGINLAR GİBİ DANS ETTİ

Bahar Candan, ateşli dansıyla takipçilerini mest etti. Candan Instagram hesabının hikaye bölümünden çılgınlar gibi dans etti. O anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen Candan, yine eleştirilerin hedefi oldu.

bahar candan

"ALKOL KULLANMIŞ GALİBA"

Bahar Candan videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Bu kızın halini gördükçe gerçekten içim acıyor. Bir de babası akademisyen olacak" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Biraz alkol kullanmış galiba. Böyle hareketleri ayık kafayla yapması hiç normal değil." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
bahar candan instagram dans dondurma gibisin

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu tıpler benı kadınlardan hatta ınsanlardan sogutuyor..
bugün de başkasının yerine utanacak bir şey bulduk.
Beyin seda var
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