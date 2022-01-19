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Bahar Candan İzzet Yıldızhan'a inat bikinili pozlarını paylaştı! ''Utanıyorum ama hak etti!''

19.01.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Bahar Candan, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarına, ''Utanıyorum ama hak etti'' notunu düştü. Sosyal medya kullanıcıları, Candan'ın, ''Sahneye de külotla çıkmasınlar ya!'' açıklamasıyla tartışmaların odağına oturan İzzet Yıldızhan'a göndermede bulunduğunu öne sürdü.

Bahar Candan İzzet Yıldızhan'a inat bikinili pozlarını paylaştı! ''Utanıyorum ama hak etti!''

Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili pozlarına ''Kostümlerim Gülşen'le yarışır. Ne diyorsun İzzet abi?'' notunu düşerek, İzzet Yıldızhan'a seslenmişti. Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan da benzer bir tepki geldi. Bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Bahar Candan, ''Utanıyorum ama hak etti'' diyerek, İzzet Yıldızhan'a göndermede bulundu.

Bahar Candan İzzet Yıldızhan'a inat bikinili pozlarını paylaştı! ''Utanıyorum ama hak etti!''

Bahar Candan İzzet Yıldızhan'a inat bikinili pozlarını paylaştı! ''Utanıyorum ama hak etti!''

Bahar Candan İzzet Yıldızhan'a inat bikinili pozlarını paylaştı! ''Utanıyorum ama hak etti!''

Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan, İzzet Yıldızhan'ın 'külot' yorumuna, ''Böyle düşünen erkekler bana sapık gibi geliyor'' sözleriyle karşılık vermişti.

Bikinili pozlarını paylaşan Nihal Candan İzzet Yıldızhan'a danıştı! ''Ne diyorsun abi?''Bikinili pozlarını paylaşan Nihal Candan İzzet Yıldızhan'a danıştı! ''Ne diyorsun abi?''

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bahar Candan, Doçent Doktor Hakan Candan'ın kızıdır.

Bahar Candan İzzet Yıldızhan'a inat bikinili pozlarını paylaştı! ''Utanıyorum ama hak etti!''

Bahar Candan, tıpkı ablası Nihal Candan gibi Hukuk eğitimi alıyor.

Bahar Candan İzzet Yıldızhan'a inat bikinili pozlarını paylaştı! ''Utanıyorum ama hak etti!''

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Candan'ın, Instagram'da 550 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Bahar Candan İzzet Yıldızhan'a inat bikinili pozlarını paylaştı! ''Utanıyorum ama hak etti!''


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Bahar Candan
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