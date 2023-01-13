Bahar Candan kalçasının yarısını açıkta bırakıp poz verdi! Yetmedi eğildi

Cesur pozlarıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Bahar Candan, yine sınırları zorladı. Mini bir şort giyen fenomen, kalçasının bir kısmının açıkta kalmasını umursamadı.

Bahar Candan'ın iddialı pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Candan'a ''Göz zevkim bozuldu'' ve ''Tedavi olman şart gibi'' çok sayıda olumsuz yorum yapıldı.

OnlyFans'tan servet sahibi olduğunu iddia eden Bahar Candan, hukuk fakültesinde okuyor.

İddialı paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden Candan, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'yı çizgi film karakteri Marsupilami'ye benzetmişti.

Daha önce küvette çıplak poz veren Bahar Candan pişman olduğunu söyleyip canlı yayında tövbe etmişti.

Bahar Candan'ın Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi mevcut.



