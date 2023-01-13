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Bahar Candan kalçasının yarısını açıkta bırakıp poz verdi! Yetmedi eğildi

13.01.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen fenomen Bahar Candan, kalçasının yarısını açıkta bırakan şortuyla poz verdi. Bahar Candan'ın iddialı paylaşımına tepki yağdı.

Bahar Candan kalçasının yarısını açıkta bırakıp poz verdi! Yetmedi eğildi

Cesur pozlarıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Bahar Candan, yine sınırları zorladı. Mini bir şort giyen fenomen, kalçasının bir kısmının açıkta kalmasını umursamadı.

Bahar Candan kalçasının yarısını açıkta bıraktı! Takipçileri yerden yere vurdu

Bahar Candan'ın iddialı pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Bahar Candan kalçasının yarısını açıkta bıraktı! Takipçileri yerden yere vurdu

Candan'a ''Göz zevkim bozuldu'' ve ''Tedavi olman şart gibi'' çok sayıda olumsuz yorum yapıldı.

Bahar Candan kalçasının yarısını açıkta bıraktı! Takipçileri yerden yere vurdu

OnlyFans'tan servet sahibi olduğunu iddia eden Bahar Candan, hukuk fakültesinde okuyor.

Bahar Candan kalçasının yarısını açıkta bırakıp poz verdi! Yetmedi eğildi

İddialı paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden Candan, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'yı çizgi film karakteri Marsupilami'ye benzetmişti.

Bahar Candan kalçasının yarısını açıkta bırakıp poz verdi! Yetmedi eğildi

Daha önce küvette çıplak poz veren Bahar Candan pişman olduğunu söyleyip canlı yayında tövbe etmişti.

Bahar Candan kalçasının yarısını açıkta bırakıp poz verdi! Yetmedi eğildi

Bahar Candan'ın Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi mevcut.


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