Bahar Candan kendinden yaşça büyük kişiyle otelde yakalandı!

Yıllar önce katıldığı moda yarışmasıyla kısa sürede ününe ün katan Bahar Candan, şu sıralar Youtube da yayınlanan Al Sana Haber isimli magazin programında yorumculuk yapıyor.

Son günlerin çok konuşulan isimleri arasında olan Candan, yine gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde ‘Sana marka yaratalım. Ünlülerle çalışırsın’ vaatlerine kanarak yolda tanıştığı adamla otel odasına giden fenomen Bahar Candan, bir süre sonra odadan çıkmak istedi.

‘Seninle işim bitti’ diyerek sinkaflı sözler söyleyen adam Bahar Candan’ı odadan kovunca, ünlü fenomen karakola sığındı. ‘Bana tuzak kurdu görüntülerimi kaydetmiş olabilir’ diyen Bahar Candan, şikayetçi olmuştu.



Söylemezsem Olmaz programında ekrana gelen görüntülerde, Bahar Candan'ın kendisinden yaşça büyük kişiyle samimi halleri görüntüleniyor.



