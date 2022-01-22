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Bahar Candan kız kardeşiyle dudak dudağa poz verdi!

22.01.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen fenomen Nihal Candan, kız kardeşi Bahar Candan'ın doğum gününü, Instagram hesabından paylaştığı dudak dudağa pozuyla kutladı.

Bahar Candan kız kardeşiyle dudak dudağa poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşarak İzzet Yıldızhan'a nispet yapan Bahar ve Nihal Candan kardeşler, bu defa dudak dudağa verdikleri pozla dikkatleri üzerine topladı.

Nihal Candan kız kardeşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı!

Bir dönem adı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışan Nihal Candan, böyle bir ilişki yaşadığı için pişman olduğunu söylemişti.

Bahar Candan kız kardeşiyle dudak dudağa poz verdi!

İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, lisans eğitimini Hukuk üzerine alıyor.

Bahar Candan kız kardeşiyle dudak dudağa poz verdi!

Bikinili pozlarını paylaşan Nihal Candan İzzet Yıldızhan'a danıştı! ''Ne diyorsun abi?''Bikinili pozlarını paylaşan Nihal Candan İzzet Yıldızhan'a danıştı! ''Ne diyorsun abi?''

Instagram'da yüzbinlerce takipçisi bulunun kardeşler, cüretkar pozlarıyla magazin gündemini sık sık meşgul ediyor.

Bahar Candan kız kardeşiyle dudak dudağa poz verdi!

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Bahar Candan Nihal Candan
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