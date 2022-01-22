Bahar Candan kız kardeşiyle dudak dudağa poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşarak İzzet Yıldızhan'a nispet yapan Bahar ve Nihal Candan kardeşler, bu defa dudak dudağa verdikleri pozla dikkatleri üzerine topladı.

Bir dönem adı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışan Nihal Candan, böyle bir ilişki yaşadığı için pişman olduğunu söylemişti.

İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, lisans eğitimini Hukuk üzerine alıyor.

Instagram'da yüzbinlerce takipçisi bulunun kardeşler, cüretkar pozlarıyla magazin gündemini sık sık meşgul ediyor.





