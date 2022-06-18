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Bahar Candan küvetten paylaştı! "Ben köpüksüz severim"

18.06.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde hesabındaki parayı paylaşan tv ünlüsü ve fenomen Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak küvetten paylaşım yapan ünlü isim, cüretkar pozuyla dikkat çekti.

Bahar Candan küvetten paylaştı! "Ben köpüksüz severim"

Yaptığı skandal paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde hesabındaki parayı paylaşarak "Dolar sürekli yükseliyor. Dolar milyoneri olamıyorum arkadaşlar. Ne yapmalıyım?" diyerek dikkat çekmişti.

11 milyon TL'lik bakiyesini paylaşan Bahar Candan'a pek çok insan paranın kaynağını sordu. Bahar Candan gündem olduktan sonra bu defa da küvette banyo yaparken yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Bahar Candan "Dolar sürekli yükseliyor" diyerek hesabındaki parayı paylaştıBahar Candan "Dolar sürekli yükseliyor" diyerek hesabındaki parayı paylaştı

Suda bacaklarını paylaşan Candan, fotoğrafına, "Ben köpüksüz severim. Ya siz?" notunu düştü.

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Bahar Candan
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