Bahar Candan küvetten paylaştı! "Ben köpüksüz severim"

Yaptığı skandal paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde hesabındaki parayı paylaşarak "Dolar sürekli yükseliyor. Dolar milyoneri olamıyorum arkadaşlar. Ne yapmalıyım?" diyerek dikkat çekmişti.

11 milyon TL'lik bakiyesini paylaşan Bahar Candan'a pek çok insan paranın kaynağını sordu. Bahar Candan gündem olduktan sonra bu defa da küvette banyo yaparken yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Suda bacaklarını paylaşan Candan, fotoğrafına, "Ben köpüksüz severim. Ya siz?" notunu düştü.



