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  4. Bahar Candan makyajsız halini paylaştı! Doğal hali şaşırttı

Bahar Candan makyajsız halini paylaştı! Doğal hali şaşırttı

04.12.2020 11:55 | Son Güncelleme:
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İşte Benim Stilim yarışmasıyla hafızalara kazınan Bahar Candan'ın her attığı adım olay yaratmaya devam ediyor. Şu sıralarda Doya Doya Moda’da yarışan ve sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Bahar Candan bu sefer sabah uyandıktan sonra doğal halini paylaştı. Abartılı photoshoplar ile paylaşım yapan Candan’ın doğal hali olay oldu.

Son dönemde TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programındaki çıkışlarıyla gündeme gelen Bahar Candan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıya dikkat çekmeye devam ediyor.

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Saçlarını sarıya boyayan ünlü tv yıldızı, abartılı makyajıyla bilinse de bu defa sabah uyandığı halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğal halini görmeye alışık olmadığımız ünlü ismi gören takipçileri tanımaktan zorluk çekti.

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Instagram hesabında sürekli photoshoplu halini paylaşan Candan, doğal haliyle şaşırttı.

Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Serap Paköz

Serap Paköz

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
Yeşim Ceren Bozoğlu
Pelin Akil

Pelin Akil

Pelin Akil
Hazar Ergüçlü
Hazar Ergüçlü
Danla Bilic
Danla Bilic
Özge Ulusoy
Özge Ulusoy
Özge Ulusoy
Jelana Karleusa
Jelana Karleusa
Jelana Karleusa
Neslihan Atagül
Neslihan Atagül
Neslihan Atagül
Hadise
Hadise
Göksel
Göksel
Alara Koçibey
Alara Koçibey
Alara Koçibey
Ece Seçkin
Ece Seçkin
Seren Serengil
Seren Serengil
Merve Boluğur
Merve Boluğur
Burcu Esmersoy
Burcu Esmersoy
Tülin Şahin
Tülin Şahin
Beren Saat
Beren Saat
Şebnem Bozoklu
Şebnem Bozoklu
Nurgül Yeşilçay
Nurgül Yeşilçay
Demet Akalın
Demet Akalın
Müge Anlı
Müge Anlı
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