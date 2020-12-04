Bahar Candan makyajsız halini paylaştı! Doğal hali şaşırttı

Son dönemde TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programındaki çıkışlarıyla gündeme gelen Bahar Candan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıya dikkat çekmeye devam ediyor.

Saçlarını sarıya boyayan ünlü tv yıldızı, abartılı makyajıyla bilinse de bu defa sabah uyandığı halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğal halini görmeye alışık olmadığımız ünlü ismi gören takipçileri tanımaktan zorluk çekti.

Instagram hesabında sürekli photoshoplu halini paylaşan Candan, doğal haliyle şaşırttı.