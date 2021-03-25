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  4. Bahar Candan şiddete mi uğradı? Nihal Candan'dan açıklama geldi!

Bahar Candan şiddete mi uğradı? Nihal Candan'dan açıklama geldi!

25.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim adlı yarışmaya ablası Nihal Candan'dan sonra katılan Bahar Candan, magazin gündeminden düşmeyen ve sürekli paylaşımları - söylemleri ile gündeme gelen kişilerden biri. Bahar Candan'ın aniden hastaneye kaldırılması ile birçok seveni şiddete uğrayıp uğramadığını merak etmeye başladı.

İşte Benim Stilim'in bitmesinin ardından Doya Doya Moda ile karşımıza gelen Bahar Candan, bugün bir anda hastaneye kaldırıldı. Bu ani olayın ardından birçok kişi Bahar Candan'a ne olduğunu araştırmaya başladı.

Bahar Candan şiddet gördü!

Ablası gibi kendisi de magazin dünyasının ilginç figürlerinden olan Bahar Candan, hayatlarımıza İşte Benim Stilim ve Doya Doya Moda isimli yarışma programları ile girdi.
Akşam saatlerinde aniden hastaneye kaldırılan Bahar Candan'ı ablası Nihal Candan, 1 saniye olsun yalnız bırakmadı. Öncelikle bir estetik hastanesini etiketleyen Nihal Candan, kafaları karıştırdı.

ESTETİK KOMPLİKASYONU SANILDI

ESTETİK KOMPLİKASYONU SANILDI
Hayranları etiketteki hastane sebebiyle Bahar Candan'ın bir estetik operasyonu geçirdiğini ve bu konuda bir komplikasyonu olduğunu düşündü. Ancak ilerleyen hikayelerde Nihal Candan'ın kadına şiddet ile ilgili paylaşımlar yapmasıyla takipçilerin kafası karıştı.

ÇOK KÖTÜ BİR GECE GEÇİRDİK

ÇOK KÖTÜ BİR GECE GEÇİRDİK
Nihal Candan, paylaşımında “Merak eden herkese teşekkürler. Çok kötü bir gece geçirdik. Şükürler olsun ki kardeşim daha iyi. Dünyadaki kötülüğün son bulması dileğiyle…”

KARDEŞİM ŞİDDETE UĞRADI!

KARDEŞİM ŞİDDETE UĞRADI!
Nihal Candan, paylaştığı son hikayede yazdıkları ve eklediği gif ile kardeşinin şiddete maruz kaldığını söyledi.
Bu açıklamaların üzerine sosyal medya üzerinden Bahar Candan'a destek mesajları yağmaya ve kadına şiddete karşı tekrar tepkiler gösterilmeye başlandı.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

BAHAR CANDAN KİMDİR?
Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 22 yaşındaki Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır. Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu. Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı var.
İşte Benim Stilim'deki konuşma tarzı, mimikleri ve ağlamalarıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın Doya Doya Moda yarışması için 44 bedene çıktığı söyleniyor. Bahar Candan 1,76 cm boyunda ve 71 kilodur.
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İşte Benim Stilim doya Doya Moda Bahar Candan
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