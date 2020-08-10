Bahar Candan sosyal medyada frikik vermeye doymadı!

2014 yılında yayınlanmaya başlayan İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Bahar Candan’ın eski görüntüsünden eser kalmadı. Jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, İvana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu’nun oturduğu programda yarışarak tanınan Nihal-Bahar Candan kardeşler sosyal medyada bambaşka bir imaja dönüştü. Estetik yaptırdıkları iddia edilen kardeşlerin kullandıkları abartılı filtreler ise görenleri hayrete düşürdü.

Sansasyonlarıyla magazin gündeminde kendisine yer edinmeyi başaran Candan kardeşlerin sosyal medya gönderileri de ses getiriyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Bahar Candan yaptığı photoshopların ardından verdiği frikiklerle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Instagram hesabından cesur pozlar paylaşmayı sürdüren Bahar’ın yüzüne, bacaklarına ve kollarına yaptığı photoshop ile sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

İşte Benim Stilim yarışmasına katılmak için kilo aldığını itiraf eden Bahar Candan’ın son hali binlerce yorum aldı. Sosyal medyadan gelen eleştirileri umursamadan pozlarını paylaşmaya devam eden Bahar Candan halinden oldukça memnun olduğunu belirtmeyi ihmal etmedi.



