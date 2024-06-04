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  4. Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi! İnfaz memurları müdahale etti

Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi! İnfaz memurları müdahale etti

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
04.06.2024 23:03
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Seçil Erzan ve Bahar Candan aynı koğuşta kalıyor. Erzan, Candan'ın kendisine sürekli "Dolandırıcı" demesinden rahatsız olunca tartışma çıktı. İnfaz koruma memurları koğuşta birbirine giren ikiliyi ayırırken Erzan, Candan'dan şikayetçi oldu.

Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi! İnfaz memurları müdahale etti

Yüksek karlı özel fon vaadiyle futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 29 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan ile suç örgütünün paralarını aklama suçlamasıyla yargılanan Bahar Candan, aynı koğuşta kalıyor. Kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti.

'DOLANDIRICI' KAVGASI!

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre; kardeşinin tahliyesi sonrasında iyice psikolojisi bozulan Bahar Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan ile kavga etti.

Bahar Candan’ın Erzan’a ‘dolandırıcı’ diye hitap etmesi üzerine başlayan tartışmada, Erzan’ın ‘Sen de dolandırıcılık suçlamasıyla buradasın’ diye karşılık vermesi üzerine Candan ses tonunu yükselterek ‘Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı’ diye sürekli bağırmasıyla infaz koruma memurları koğuş içerisine girdiler.

Önce ikiliyi sakinleştiren memurlar, ardından Erzan’ın şikayeti üzerine tutanak tuttular. Aynı koğuşta kalan kardeşi Nihal Candan’ın sağlık gerekçeleriyle tahliye olmazı üzerine psikolojisi iyice bozulan Bahar Candan’ın sürekli olarak Seçil Erzan’la tartıştığı için cezaevi yönetiminden sürekli uyarı aldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Bahar Candan Seçil Erzan
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