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Bahar Candan Yalı Çapkını yıldızı Mert Ramazan Demir'i ifşa etti! 'Erkeklere güvenim kalmadı!'

13.01.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan, Yalı Çapkını yıldızı Mert Ramazan Demir ile yazışmasını ifşa etti. Mert Ramazan Demir'e fotoğraf gönderen Bahar Candan, yakışıklı oyuncunun hamlesi sonrası yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.

Bahar Candan Yalı Çapkını yıldızı Mert Ramazan Demir'i ifşa etti! 'Erkeklere güvenim kalmadı!'

Bahar Candan, son dönemlerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Mert Ramazan Demir ile Instagram üzerinden mesajlaştığını iddia etti. Mesaj içeriğini gizli tutan Bahar Candan, Mert Ramazan Demir'e gönderdiği fotoğrafın ekran görüntüsü alınınca dayanamadı.

Bahar Candan, paylaşımına ''Artık erkeklere güvenim kalmadı. Hemen ekran görüntüsü almış. O ifşalamadan ben paylaştım'' notunu düştü.

Bahar Candan Yalı Çapkını yıldızı Mert Ramazan Demir'i ifşa etti! 'Erkeklere güvenim kalmadı!'

Bahar Candan ve Mert Ramazan Demir'in ne konuştukları, sosyal medyada merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar ses getiren olaya ''Dünyanın en alakasız ikilisi'' yorumunu yaparken, bazıları ise ''Mert, gerçekten yalı çapkını çıktı'' dedi.

Bahar Candan Yalı Çapkını yıldızı Mert Ramazan Demir'i ifşa etti! 'Erkeklere güvenim kalmadı!'

Mert Ramazan Demir'in, geçtiğimiz günlerde 4 yıllık ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu ile Bağdat Caddesi'nde sarmaş dolaş görüntülenmesi de gündem olmuştu.

Bahar Candan Yalı Çapkını yıldızı Mert Ramazan Demir'i ifşa etti! 'Erkeklere güvenim kalmadı!'


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