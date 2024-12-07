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Bahar dizisinde beklenmedik ayrılık! 2 isim birden veda ediyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.12.2024 12:07
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Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü sosyal medyada çok konuşulan Bahar dizisinde bu defa beklenmedik ayrılıklar gündeme geldi.

Bahar dizisinde beklenmedik ayrılık! 2 isim birden veda ediyor

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kırıyor.

Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizide bu defa beklenmedik ayrılıklar gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin başarılı senaristleri Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce projeden ayrıldı.

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Senaryosuyla hepimizi derinden etkileyen efsane dizinin senaristlerinin bundan sonra hangi projeyi yazacağı ise merak konusu.

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BAHAR KADROSU:

Dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu, Hatice Aslan ve Nihal Yalçın gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar bahar
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