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Bahar geldi, Karlıova’da karla mücadele bitmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 10:46 | Son Güncelleme

Bir kaç gündür bahar havasının etkili olması ile bir çok yerde kar kalmazken, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ise hala karla mücadele çalışması devam ediyor.Türkiye genelinde kış mevsimi çetin geçti.

Bir kaç gündür bahar havasının etkili olması ile bir çok yerde kar kalmazken, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ise hala karla mücadele çalışması devam ediyor.
Türkiye genelinde kış mevsimi çetin geçti. Batıda bahar havasıyla birlikte bir çok ilde kar kalmazken, doğuda ise karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kar yağışının ve kışın en sert geçtiği yerlerden biri de Bingöl’ün Karlıova ilçesi oldu. Son 20 yılın en karlı kışı yaşanan ilçe merkezinde Karlıova Belediyesi tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte herhangi bir tehlike oluşmaması için itfaiye araçları ile çatılardaki kar ve buz sarkıtları temizlenirken, iş makineleri ile mahallelerdeki karlar kürünüyor. Ekiplere vatandaşlar da yardım ederek karla mücadeleye katılıyor.
Halen karla mücadele çalışması yaptıklarını belirten itfaiye personellerinden Kazım Değirmenci, "Bu kış 2 metreye kadar kar yağdı, Mart’ın ortasına geldik, karla mücadeleye devam ediyoruz. Şu anda oluşan karları düşürmeye çalışıyoruz. Bu karları düşürmesek altında oluşan buz kütlesi hem halkımıza, hem araçlara zarar verir" dedi.

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