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Bahar geldi mesire alanları doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 12:52 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar mesire alanlarına akın etti.Menzelet Barajı kıyısında yer alan Menzelet Mesire Alanı’na gelen vatandaşlar keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Kahramanmaraş’ta baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar mesire alanlarına akın etti.
Menzelet Barajı kıyısında yer alan Menzelet Mesire Alanı’na gelen vatandaşlar keyifli bir hafta sonu geçirdi. Havanın ısınması ve hafta sonu tatilini fırsat bilen bazı aileler mangal keyfi yaparken, çocuklar da oyun alanlarında vakit geçirdi.
Ailesiyle birlikte mesire alanına geldiğini ve doğal güzelliklerin ilgisini çektiği söyleyen Ahmet Ceylan, “Havaların dolu, yağmur ve kış muhalefetinden dolayı bugün de sıcak olması nedeniyle vatandaşlar Menzelet Mesire Alanı’na geldi. Burası adeta cennetten bir manzara, hem dağlarda kar var hem de su ve yeşil alan var” diye konuştu.
Marmaris’ten tatile gelen Gökhan Cin isimli bir vatandaş ise, “Bugün kendimizi mesire alanına attık ve ailemizle birlikte geldik. Çok güzel bir hava ve doğa var. Herkesin buraya gelip görmesini isterim” diye konuştu.
Mesire alanının yeşil ile iç içe olması ve konum itibariyle yaz boyu vatandaşları ağırlaması bekleniyor.

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