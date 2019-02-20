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Bahar havasında penguenlerin beslenme keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde penguenlerin beslenme saati, drone ile görüntülendi

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde diğer türlerinin aksine Güney Afrika'da yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Afrika penguenlerinin beslenmesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesince kurulan ve 130 türden bin 500 hayvanı barındıran hayvanat bahçesinde 16 penguen bulunuyor.

Günün belli vakitlerinde doğal ortamlarına uygun hazırlanan sardalya balığı yiyen penguenler, bakıcıları tarafından elle besleniyor.

Günlük üç öğünde yarım kilogram balık tüketen penguenler, yemeğin ardından yüzüyor.

Beslenmeleri drone ile görüntülenen penguenler, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Buraya gelen büyüleniyor! Buraya gelen büyüleniyor!
Kuzuya bebek gibi bakıyorlar! Altını bezleyip, süt veriyorlar Kuzuya bebek gibi bakıyorlar! Altını bezleyip, süt veriyorlar
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Bursa drone Penguen

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