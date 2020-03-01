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Bahar Kalkanı Harekatı'nın başlamasının ardından darbeci Hafter'den Esed hamlesi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2020 23:09 | Son Güncelleme

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafından oluşturulan geçici hükümet ve Suriye Beşşar Esed rejimi karşılıklı diplomatik misyon binalarını belirleme ve konsolosluk açma konusunda protokol imzaladı.

Bahar Kalkanı Harekatı'nın başlamasının ardından darbeci Hafter'den Esed hamlesi

Bingazi merkezli 218 TV’nin haberine göre, rejimin dışişleri bakanı Velid Muallim ile Şam’da temaslarda bulunan Hafter hükümeti heyeti arasında bugün yapılan görüşmede, karşılıklı konsolosluk açılmasını da içeren 46 protokol imzalandı.

Protokollerin, iki ülke topraklarının egemenliği ve "başta Türkiye olmak üzere yabancı ülkelerin operasyonları konusunda koordinasyon ve iş birliğini de içerdiği" kaydedildi.

HEYET DÜN AKŞAM ŞAM'A GİTMİŞTİ

Hafter'in sözde hükümetinden başbakan yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, dışişleri ve uluslararası yardımlaşma bakanı Abdulhadi el-Huveyc, savunma bakanı Yunus Ferhan ve istihbarat şefi Mustafa el-Mukaran’dan oluşan heyetin dün akşam Şam’a gittiği belirtilmişti.

Siyasi, güvenlik ve bilgi paylaşımı gibi konuların koordinasyonunun değerlendirileceği ziyarette "Türkiye'nin operasyonları" meselesinin de görüşüleceği bildirilmişti. (AA)

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Hafter Esed

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