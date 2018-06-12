Bahar Korçan'ın biten evliliğiyle ilgili şoke eden iddia!

Moda tasarımcısı Bahar Korcan kansere yakalandıktan sonra 13 yıllık eşinin ilgisizliğiyle bir kez daha yıkılmış.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Bahar Korcan ile Cem Görk'ün ayrılığının nedeni Korcan'ın kansere yakalandıktan sonra eşinin ilgisizliği. İddiaya göre; en çok ihtiyacı olduğu dönemde eşi Cem Görk'ü yanında göremeyen Bahar Korcan evliliğini bitirdi. Bu zorlu süreçte tek başına savaşan ünlü modacı eşinden tek celsede boşandı.

2015 yılında reklamcı Ali Taran'ın kanser hastası eşi Selma Ann Desmond'dan boşanıp Ayşe Özyılmazel ile evlenmesi tartışma konusu olmuştu.



