Doğal Görünün: Bahar Makyajının Püf Noktaları

Bahar mevsimi değişimlerin, yeni ve taptaze başlangıçların mevsimidir. Baharın getirdiği doğallığı ve canlılığı günlük makyajınıza da yansıtmanız ışıltılı bir görünüme kavuşmanızı sağlar. Altın renkli elbisenizi doğadan ilham alınarak yapılmış bir makyaj ile tamamlamak istemez misiniz? İşte size baharın nötr renk tonlarını kullanarak ortaya ışıltılı, sade ve doğal günlük makyaj çıkarmanız için birkaç ipucu! Bahar Makyajı Nasıl Olmalı? 1. Ağır fondötenleri rafa kaldırın Ağır fondötenler yerine hem cildinizin nem dengesini korumaya yardımcı olan hem de lekeleri belirli bir oranda kapatabilen BB kremlere şans vermenizde fayda var. Cildinizi daha taze hissetmenize imkan tanıyan BB kremleri, parmaklarınızı veya temel bir fırçayı kullanarak yüzünün her tarafına az miktarda uygulayın. Kısa bir süre içerisinde cildinizdeki değişime şaşıracaksınız. 2. İlkbaharın renklerine yanaklarınızda can verin Sıkıştırılmış pudra allıkların krem allıklara göre pigmentasyonu daha yüksektir. Bu sebeple yanaklarınızdaki kızarıklığa uzun süreli bir kalıcılık sağlar. Uygulaması için, kabarık tüylü bir fırçanın üzerine hafif bir allık sürün ve eğer varsa fazla tozu fırçadan uzaklaştırın. Elmacık kemiklerinizin üzerine dairesel hareketlerle sürün. Kahve tonlarından ziyade pembe ve şeftali tonlarındaki canlı renkleri kullanmanız daha canlı görünmenizi sağlar. Ayrıca biraz ışıltı katmak isterseniz orta veya hafif pigmentasyonlı highlighter uygulayarak tüm ilgiyi yanaklarınıza çekebilirsiniz.

3. Kaşlarınızı daha doğal bir şekilde biçimlendirin Yüz hatlarını simetrik göstermeyi sağlayan kaşları, yoğun renkli kaş kitleri ya da kaş kalemleri yerine daha doğal tonlardaki bir kaş kalemi ile doldurabilirsiniz. Kaşınızı, kalem ile şekil vermek yerine kendi doğal şeklini korumaya özen göstererek doldurun. Eğer boşluklu kaşlara sahip değilseniz ve daha doğal bir görüntü elde etmek istiyorsanız bitmiş rimelinizin fırçasını temizleyerek bir jel yardımıyla kaşlarınızı tarayabilirsiniz. Bunun için ayrı olarak satılan kaş jeli ürünlerini de tercih edebilirsiniz. 4. Farklı tonlardaki göz farlarını kullanmaktan çekinmeyin Bahar mevsiminin getirdiği en güzel, capcanlı renkleri göz farlarında kullanmak biraz cesaret istese de denemeye ne dersiniz? Doğal, sıcak tonlarda renkler içeren far paletlerine elinizi korkak alıştırmayın. Sıcak pembe ve kahverengi tonlarındaki iki veya üç rengi karıştırarak hoş bir görünüm elde edebilirsiniz. Göz kapaklarınıza da hafif bir gölge uygulayarak daha dikkat çekici bir görüntüye sahip olabilirsiniz. 5. Bakışlarınızı dile getirin Uzun ve kalın kirpiklere sahip değilseniz üzülmeyin. Kirpiklerinizi, kirpik kıvırıcısı ile daha kıvrık ve hacimli bir yapıya büründürebilirsiniz. Kıvırdıktan hemen sonra maskaranızı kökten uca kadar, kirpikleriniz istediğiniz kalınlığa ulaşana dek uygulayın.