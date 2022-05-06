Bahar Öztan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu 2011'de bir reklam filmiyle ekranlara geri dönmüştü. Peki Bahar Öztan kimdir? Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan ne kanseri, sağlık durumu nasıl? Türk sinemasının sevilen oyuncusunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan 11 Ağustos 1962 yılında İskenderun'da dünyaya geldi. İstanbul'da büyüyüyen Öztan, çok sayıda reklam filmi ile filmlerde rol almıştır.

Reklam filmlerinin ardından Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başlayan Bahar Öztan, fotoromanlarda yer almıştır.

'Şaşkın Milyoner' filmiyle sinema hayatına başlayan Bahar Öztan çok sayıda filmde oynamıştır.

Bahar Öztan'ın rol aldığı yapımlar:

Afili Aşk - 2019

Görgüsüzler – 2008

Aşk Kapıyı Çalınca – 2007

Yalvarış – 2000

Günbatımı – 1991

Kiralık Anne – 1990

Sonsuz Kaçış – 1990

Sabahın İlk Işıkları – 1989

Serseri Aşıklar – 1989

Yarın Bir Başka Gündür – 1989

Hedef – 1989

Serçeler Göç Etmez – 1988

Kıbrıs’ta Vuruşanlar – 1988

Sapık Kadın – 1988

Severek Öldüler – 1987

Gençlik Yılları – 1987

Homoti – 1987

Vahşiler – 1987

Umutların Ötesi – 1987

Babamız Eğleniyor – 1987

Kaderim – 1987

Mazideki Kadın – 1986

Sevdan Öldürdü Beni – 1986

Ağlama – 1986

Ava Giden Avlanır – 1986

Hasretim – 1986

Manyak – 1986

Namus Sözü – 1986

Mahkûm – 1985

Bu Ne Sevgi – 1985

Melek Yüzlüm – 1985

Bin Defa Ölürüm – 1985

Domdom Kurşunu – 1985

Fakir Milyoner – 1985

Kaplanlar – 1985

Kanun Adamı – 1985

Mahkûm - 1985

Darbe – 1984

Ortadirek Şaban – 1984

Deli Fişek – 1984

Futboliye – 1983

Bedel – 1983

Dostlar Sağolsun – 1983

Aptal Kahraman - 1983

Gül Ağacı – 1983

İkimiz de Sevdik – 1983

Yıldızlar da Kayar – 1983

Küçük Ağa – 1983

Ağlayan Gülmedi mi? – 1982

Bizim Mahalle – 1982

Mahkûm - 1982

Dört Yanım Cehennem – 1982

Sevenler Ölmez – 1982

Doktor Civanım – 1982

Kırmızı Kelebek – 1982

Kanlı Nigar – 1981

Aşk Dediğin Laftır - 1981

Sönmüş Ocak – 1980

Şaşkın Milyoner – 1979

Çırılçıplak - 1977

BAHAR ÖZTAN NE KANSERİ?

Bahar Öztan, Kolon kanseridir. Daha önce kez yakalandığı kanseri yenen usta oyuncu yeniden tedaviye başladı.

BAHAR ÖZTAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın tedavi sürecinin iyi gittiği öğrenildi.

