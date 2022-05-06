Bahar Öztan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu 2011'de bir reklam filmiyle ekranlara geri dönmüştü. Peki Bahar Öztan kimdir? Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan ne kanseri, sağlık durumu nasıl? Türk sinemasının sevilen oyuncusunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...
Bahar Öztan 11 Ağustos 1962 yılında İskenderun'da dünyaya geldi. İstanbul'da büyüyüyen Öztan, çok sayıda reklam filmi ile filmlerde rol almıştır.
Reklam filmlerinin ardından Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başlayan Bahar Öztan, fotoromanlarda yer almıştır.
'Şaşkın Milyoner' filmiyle sinema hayatına başlayan Bahar Öztan çok sayıda filmde oynamıştır.
Bahar Öztan'ın rol aldığı yapımlar:
Afili Aşk - 2019
Görgüsüzler – 2008
Aşk Kapıyı Çalınca – 2007
Yalvarış – 2000
Günbatımı – 1991
Kiralık Anne – 1990
Sonsuz Kaçış – 1990
Sabahın İlk Işıkları – 1989
Serseri Aşıklar – 1989
Yarın Bir Başka Gündür – 1989
Hedef – 1989
Serçeler Göç Etmez – 1988
Kıbrıs’ta Vuruşanlar – 1988
Sapık Kadın – 1988
Severek Öldüler – 1987
Gençlik Yılları – 1987
Homoti – 1987
Vahşiler – 1987
Umutların Ötesi – 1987
Babamız Eğleniyor – 1987
Kaderim – 1987
Mazideki Kadın – 1986
Sevdan Öldürdü Beni – 1986
Ağlama – 1986
Ava Giden Avlanır – 1986
Hasretim – 1986
Manyak – 1986
Namus Sözü – 1986
Mahkûm – 1985
Bu Ne Sevgi – 1985
Melek Yüzlüm – 1985
Bin Defa Ölürüm – 1985
Domdom Kurşunu – 1985
Fakir Milyoner – 1985
Kaplanlar – 1985
Kanun Adamı – 1985
Mahkûm - 1985
Darbe – 1984
Ortadirek Şaban – 1984
Deli Fişek – 1984
Futboliye – 1983
Bedel – 1983
Dostlar Sağolsun – 1983
Aptal Kahraman - 1983
Gül Ağacı – 1983
İkimiz de Sevdik – 1983
Yıldızlar da Kayar – 1983
Küçük Ağa – 1983
Ağlayan Gülmedi mi? – 1982
Bizim Mahalle – 1982
Mahkûm - 1982
Dört Yanım Cehennem – 1982
Sevenler Ölmez – 1982
Doktor Civanım – 1982
Kırmızı Kelebek – 1982
Kanlı Nigar – 1981
Aşk Dediğin Laftır - 1981
Sönmüş Ocak – 1980
Şaşkın Milyoner – 1979
Çırılçıplak - 1977
Bahar Öztan, Kolon kanseridir. Daha önce kez yakalandığı kanseri yenen usta oyuncu yeniden tedaviye başladı.
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın tedavi sürecinin iyi gittiği öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum