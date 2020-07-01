Bahar Şahin'den öpüşme iddialarına yanıt

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden oyuncu Bahar Şahin, önceki akşam Nişantaşı’nda ortaya çıktı. Bir kız arkadaşı ile yürürken görüntülenen Şahin’in kolundaki bandaj dikkatlerden kaçmadı. Elinde eczane poşetindeki ilaçlar ile gezen oyuncu ufak bir kaza geçirdiğini söyledi.

İDDİALARI YALANLADI

Geçtiğimiz günlerde aynı dizide rol aldığı arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüştüğü görülen Bahar Şahin, muhabirlerin “Ozan Dolunay ile gerçekten öpüştünüz mü?” sorusuna “Hayır öpüşmedik. Ozan bana orada bir hediye verdi. Ben de yanağında öptüm Bu konunun artık kapanmasını istiyorum. Bu tür şeyler ile gündeme gelmek istemiyorum” dedi. Şahin, muhabirlerin, “Öpüştüğünüze ait görüntüler var buna ne diyeceksiniz” sorusu üzerine, hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı.



