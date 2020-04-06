Bahar Şahin'e karantina yaramadı! Cildini morarttı

Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandıran Bahar Şahin karantina günlerinde sık sık paylaşım yapıyor. Şahin son olarak cildini temizlerken, yüz bakımı için aldığı ürün nedeniyle yüzünü morarttı.

Yaklaşık üç haftadır ev karantinasında olan genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Evdeyiz karantinadayız diye akne temizliği için, cilt temizleyici bir ürün aldım.

Fakat bunu kullanmasını bilmediğim veya beceremediğim için, yüzüm maalesef ki morardı” dedi.

Genç oyuncunun makyajsız paylaşımına beğeni yağdı.



