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  4. Bahar Şahin'e karantina yaramadı! Cildini morarttı

Bahar Şahin'e karantina yaramadı! Cildini morarttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 09:35 | Son Güncelleme

Bahar Şahin, yüz bakımı için aldığı ürünün kurbanı oldu. Genç oyuncu, cildine temizlik yaparken morarttı.

Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandıran Bahar Şahin karantina günlerinde sık sık paylaşım yapıyor. Şahin son olarak cildini temizlerken, yüz bakımı için aldığı ürün nedeniyle yüzünü morarttı.

Yaklaşık üç haftadır ev karantinasında olan genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Evdeyiz karantinadayız diye akne temizliği için, cilt temizleyici bir ürün aldım.

Fakat bunu kullanmasını bilmediğim veya beceremediğim için, yüzüm maalesef ki morardı” dedi.

Genç oyuncunun makyajsız paylaşımına beğeni yağdı.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
aman Allahım ne kadar büyük bir olay
Bu nedir ya bitmediniz gitti
kimdir bu bacımız
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