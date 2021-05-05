Bahar Şahin kimdir? Beşiktaşlı futbolcuyla aşkını ilan etti

24 yaşında olan güzel oyuncu Bahar Şahin, dün sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altın “Aşklandık” diye not düşen Şahin’in bu paylaşımının arkasından birçok kişi fotoğrafa yorum yağdırdı. Bahar Şahin ise aldığı tepkilerden sonra fotoğrafını silerek, hesabını kapattı.

Bahar Şahin ve Dorukhan Toköz aşkı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'ün, Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Güzel oyuncu, başarılı futbolcu ile fotoğrafını "Lovelandık" notuyla paylaştı. Instagram'dan birbirini takip etmeyen ikilinin, ilişkilerinin ise yeni başladığı öğrenildi.

Şahin ve Toköz, fotoğrafın ortaya çıkmasından kısa süre sonra sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı ve daha sonra Şahin paylaşımını yayından kaldırdı ve hesabını kapattı.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR? Bahar Şahin, 4 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da doğru. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Şahin, aslen Artvinlidir. Bahar Şahin, 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı.

Bahar Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında “O Hayat Benim” dizisiyle yaşadı. Daha sonra “Yol Arkadaşım”, “Yol Arkadaşım 2”, “İyi Oyun” gibi filmlerde ve “Lise Devriyesi”, “Servet” gibi dizilerde rol aldı.

Bir dönem sosyal medya fenomeni Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş’la aşk yaşayan başarılı yıldız ayrılığın ardından kariyerine odaklanmıştı.

Geçtiğimiz yıl ise, “Çok Güzel Hareketler 2” kadrosunun alt yapısında bulunan başarılı oyuncu Cenan Adıgüzel ile bir birliktelik yaşamış, çift daha sonra yollarını ayırmıştı.

Bahar Şahin’in dün sosyal medya hesabından paylaşması ile beraber, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.