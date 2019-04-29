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Bahar şenlikleri coşkuyla başladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

Öğrencilerin yoğun geçen sınav dönemlerinin ardından çeşitli etkinliklere katılarak yorgunluklarını attıkları bahar şenlikleri büyük bir coşkuyla başladı.

Öğrencilerin yoğun geçen sınav dönemlerinin ardından çeşitli etkinliklere katılarak yorgunluklarını attıkları bahar şenlikleri büyük bir coşkuyla başladı. Atatürk Gençlik ve Bilim Anıtında Koliva Grubunun performansıyla açılışı yapılan bahar şenliğine çok sayıda öğrenci katıldı.
Atatürk Üniversitesinde geleneksel hale gelen bahar şenliği, yerel grupların sahne almasıyla başladı. DJ performansıyla devam eden program, Karadeniz’in sevilen gruplarından Koliva’nın şarkılarıyla devam etti. Erzurum ve Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Koliva Grubunun solisti İlhan Gülten, katkılarından dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.
Yıl sonu final sınavları öncesi öğrencilerin stres atmalarını sağlamak, aynı zamanda mezun olacak öğrencilere güzel anılar bırakmak amacıyla düzenlenen bahar şenlikleri, konserlerin yanı sıra; rafting, kano, tırmanış, sanat sokağı gibi çeşitli etkinliklere katılım sağlayan herkese doyasıya eğlenme fırsatı sunuyor.
Müzikseverlerin büyük bir beğeniyle dinlediği gruplar arasında yer alan Gece Yolcuları ile devam edecek olan 2019 Bahar Şenlikleri kapanışı 30 Nisan’da Tuğba Yurt’un alacağı sahne ile yapılacak.

Bahar şenlikleri coşkuyla başladı

Bahar şenlikleri coşkuyla başladı

Bahar şenlikleri coşkuyla başladı

Bahar şenlikleri coşkuyla başladı

Bahar şenlikleri coşkuyla başladı

Bahar şenlikleri coşkuyla başladı

Bahar şenlikleri coşkuyla başladı

Bahar şenlikleri coşkuyla başladı

Bahar şenlikleri coşkuyla başladı

Bahar şenlikleri coşkuyla başladı

Bahar şenlikleri coşkuyla başladı

Bahar şenlikleri coşkuyla başladı

Bahar şenlikleri coşkuyla başladı

Bahar şenlikleri coşkuyla başladı

Bahar şenlikleri coşkuyla başladı
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