Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri, muhteşem Gece Yolcuları konseri ile son buldu.

Bahar Şenlikleri kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi konser alanında 3 gün süren Bahar Şenlikleri muhteşem Gece Yolcuları konseri ile son buldu. Alanı saatler önce dolduran binlerce kişi konser başlayana kadar DJ eşliğinde eğlenirken, saatler 21:00’ı gösterdiği gençlerin çığlıkları ve sevgi gösteri arasında sahneye çıkan müzik grubu Gece Yolcuları sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı.

"Bilecik’i gerçekten çok seviyoruz"

Konser öncesi İHA muhabir açıklama yapan grubun Solist Edis İlhan, Bilecik’i çok güzel bulduklarını anlatarak, "Mayıs ayında olmamız sebebiyle yollardayız Gece Yolcuları olarak. Baya bir üniversite geziyoruz. Bilecik’i gerçekten çok seviyoruz. Umarım bu akşamki konserimizle beraber onları da bu teşekkürü şarkılarımızla ve enerjimizle vereceğiz. Güzel bir gece geçireceğimizi düşünüyorum. Üniversite öğrencilerimize başarılar diliyorum. Umarım çok güzel bir yıl geçirmişlerdir. Mezun olanlara hayatlarında başarılar diliyoruz. Gece Yolcuları’nı dinlemeye devam etsinler" dedi.

Öte yandan konser sonunda gruba Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş plaket verdi.