Aman Sabahlar Olmasın: Bahar Temizliğinin Püf Noktaları

Baharın güzel kokularını eve taşımak oldukça keyifli bir aktivite olduğundan bahar temizliği dendiğinde, temizlik konusunda en üşengeç olanımız bile istekli olur. Çünkü bu temizlik arınmak ve yenilenmek ile eşdeğerdir. Temizliği hem daha pratik hem de daha eğlenceli bir hale getirmek ise sizin elinizde. Bahar temizliği aynı zamanda yaz temizliği püf noktaları arasında da en önemli detaydır. Çünkü bahar temizliği ne kadar iyi yapılırsa yaz temizliği de o kadar kolaylaşır.

Bahar Temizliğinde Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Halılarınızı temizlemeye gönderin

Bahar temizliği sırası neye göre yapılır diye düşünmeyi bırakın. Nereden başlasam diye düşünmeyin ve ilk önce evinizdeki tüm halıları toplayın ve bir yıkamacıya verin. Temizlik süresince yıkanan halılarınızı yıkamacıdan döndüğünde mis kokular eşliğinde yeniden serebilirsiniz.

2. Hangi odadan başlayacağınızı belirleyin

Aslında bir yerden başlasanız devamı gelecek gibi değil mi? O zaman hangi odayı ilk sıraya alacağınızı düşünmeyi bırakın! Odaları sırayla temizlemek yerine neden her odanın temel işlerini yapmakla işe başlamıyorsunuz? Zaten halılarını kaldırmış olduğunuz evinizi baştan aşağı süpürün ve silin. Bu sayede her odanın kaba işlerini en başta halledebilir ve sonrasında detay temizliğe kafanız daha rahat bir biçimde başlayabilirsiniz. Bu sıralamada sadece mutfak ve banyoyu dışarıda bırakabilirsiniz. Çünkü bu alanlar daha özel bir ilgi istiyor.