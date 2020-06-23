Aman Sabahlar Olmasın: Bahar Temizliğinin Püf Noktaları

Baharın güzel kokularını eve taşımak oldukça keyifli bir aktivite olduğundan bahar temizliği dendiğinde, temizlik konusunda en üşengeç olanımız bile istekli olur. Çünkü bu temizlik arınmak ve yenilenmek ile eşdeğerdir. Temizliği hem daha pratik hem de daha eğlenceli bir hale getirmek ise sizin elinizde. Bahar temizliği aynı zamanda yaz temizliği püf noktaları arasında da en önemli detaydır. Çünkü bahar temizliği ne kadar iyi yapılırsa yaz temizliği de o kadar kolaylaşır.
Bahar temizliği sırası neye göre yapılır diye düşünmeyi bırakın. Nereden başlasam diye düşünmeyin ve ilk önce evinizdeki tüm halıları toplayın ve bir yıkamacıya verin. Temizlik süresince yıkanan halılarınızı yıkamacıdan döndüğünde mis kokular eşliğinde yeniden serebilirsiniz.
Aslında bir yerden başlasanız devamı gelecek gibi değil mi? O zaman hangi odayı ilk sıraya alacağınızı düşünmeyi bırakın! Odaları sırayla temizlemek yerine neden her odanın temel işlerini yapmakla işe başlamıyorsunuz? Zaten halılarını kaldırmış olduğunuz evinizi baştan aşağı süpürün ve silin. Bu sayede her odanın kaba işlerini en başta halledebilir ve sonrasında detay temizliğe kafanız daha rahat bir biçimde başlayabilirsiniz. Bu sıralamada sadece mutfak ve banyoyu dışarıda bırakabilirsiniz. Çünkü bu alanlar daha özel bir ilgi istiyor.
Öncelikle perdelerinizi uygun programda makineyi atın ve hemen ardından camlarınızı silmeye başlayın. Eğer PVC tarzında pervazınız varsa buraları silerken cif kullanabilirsiniz. Ahşap bir pervaza sahipseniz, bu yapıya uygun bir temizleyici kullanmanızı tavsiye ederiz.
Sıra geldi dolapların ve çekmecelerin içini düzenlemeye. Kışlıklarınızı kaldırırken seneye giymeyi düşünmediklerinizi mutlaka bir köşeye ayırın ve ihtiyacı olan birisine verin. Bu sayede yaz boyunca bazanızda kalabalık yapacak kışlık kıyafetlerden kurtulmuş olursunuz. Ayakkabı dolabınızı da düzenlemeyi unutmamalısınız. Kışlık ve yazlık ayakkabıların yerini değiştirip giymediğiniz ayakkabılarınızı da yine ihtiyaç sahiplerine verebilirsiniz.
Hazır dolaplarınızı temizlemeye başlamışken, kitaplığınızı ve makyaj malzemelerinizi sıraladığınız masanızı da atlamayın. Makyaj malzemelerinizin son kullanma tarihlerini kontrol edin ve artık kullanmayacağınız ürünleri çöpe atın. Temizlik denilen olgu fazlalık olan eşyalardan kurtulmakla başlar.
Peki, mutfakta bahar temizliğine nereden başlanır? Mutfak temizliğine başlarken ilk yapmanız gereken şey, tüm dolapları boşaltıp buralardaki eşyaları bulaşık makinesine atarak sırayla yıkamaktır. Bu sırada siz de boşalan dolaplarınızın içini silip temizleyebilir ve sonrasında mutfak eşyalarınızı daha nizami bir biçimde yerlerine yerleştirebilirsiniz.
Eğer evinizde bir kiler mevcut ise, kileri havalandırmayı da unutmamalısınız. Kilerde bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihlerini kontrol ederek, tarihi geçmiş ya da geçmek üzere olanları çöpe atın. Kilerinizi düzenlerken kuru bakliyat, bisküvi, pudingler şeklinde bir düzen oluşturup, ürünlerinizi sınıflandırabilirsiniz.
Buzdolabınızın temizliğini de atlamamalısınız. Buzdolabınızı tamamen boşaltıp, tüm rafları yıkayıp sildikten sonra tekrar içindekileri yerine yerleştirebilirsiniz.
Banyo temizliği esnasında fazlasıyla kimyasal ürün kullanıldığı ürün banyonuzu temizlerken mutlaka eldiven ve maske kullanın. Bu sayede hem soluyacağınız kimyasaldan zarar görmezsiniz hem de elleriniz ve tırnaklarınız yıpranmamış olur. Kireç sökücünüzü, çamaşır suyunuzu ve daha farklı temizlik ürünlerini ayarlayarak işe başlayın. Banyonuzun içini ovun ve fayansları güzelce temizleyin. Lavabo ve tuvaletin içini güzelce dezenfekte etmeyi de atlamayın. Tüm bunları yaparken, çamaşır suyu ile kireç sökücüyü ya da tuz ruhunu kesinlikle birbirine karıştırmamanız gerektiğini unutmayın. Bu iki ürünün birbirine karışması ile ortaya çıkan gazdan zehirlenebilirsiniz. Banyo temizliğinin ardından mutlaka bir süre temiz hava alın.
Yazın uzaktan göz kırptığı bahar aylarında, akşamları balkon keyfi yapmak için yavaş yavaş hazırlıklara başlayabilirsiniz. Temizliğe engel olacak eşyaları kaldırın ve kaba temizliğin ardından balkonunuzu bir güzel yıkayın. Nemli bir bezle korkulukları da sildiniz mi bu iş tamam.
Bütün bir evi baştan aşağı detaylıca temizledikten sonra artık sıra geldi son dokunuşları yapmaya. Perdelerinizi asın, halılarınızı serin ve son kez evinizi süpürüp silin.
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