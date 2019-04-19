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Bahar Toksoy’dan Wings for Life World Run çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:34 | Son Güncelleme

Bir Türkiye, iki Şampiyonlar Ligi ve bir Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı’nın orta oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti, tüm geliri omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılan Wings for Life World Run’a destek verdi.Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde altıncı kez Türkiye’de koşulacak.

Bahar Toksoy’dan Wings for Life World Run çağrısı

Bir Türkiye, iki Şampiyonlar Ligi ve bir Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı’nın orta oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti, tüm geliri omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılan Wings for Life World Run’a destek verdi.

Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde altıncı kez Türkiye’de koşulacak. İzmir’in dördüncü kez ev sahipliği yapacağı ve ‘Koşamayanlar için koş’ sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run’a bir destek de Türkiye’nin en önemli voleybol oyuncularından biri olan Bahar Toksoy Guidetti’den geldi.

Kariyerinde 1 Türkiye Ligi, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 de FIVB Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan başarılı orta oyuncu herkesi, elde edilen gelirin tamamının omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacağı Wings for Life World Run’a katılmaya davet etti.

Bahar Toksoy’dan Wings for Life World Run çağrısı

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