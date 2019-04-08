Bahar yorgunluğu ile mücadele

Diyetisyen Cansu Arslan, bir çoğumuzda görülebilecek “bahar yorgunluğunun” beslenme ve uyku alışkanlığında yapacağımız değişikliklerle üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Diyetisyeni Cansu Arslan, havaların ısınması ile bahar yorgunluğuyla sıklıkla karşılaşıldığını belirtip, “Baharın gelmesi, hormonlarımızdaki değişimle birlikte kendimizde yorgunluk, halsizlik ve iştahsızlık gibi değişiklikler görebiliyoruz. Bununla birlikte baktığımızda dikkat çeken şey genellikle kendimizi iyi hissetmeme halidir. Bu durumu bahar yorgunluğu olarak adlandırıyoruz. Kış aylarından yorgun çıkmış bir bedenimiz, vitamin-mineral eksikliğimiz, bir de bunun üzerine karbonhidrattan zengin bir beslenmemiz varsa bahar yorgunluğu ile daha sık karşılaşıyoruz” dedi.

Şekerden uzak durmalı

Arslan, rafine şekerler yerine rafine edilmemiş çavdarlı, kepekli tahılların, taze meyve ve sebzelerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, “Bu noktada beslenme çok önemli. Çünkü ısı değişikliğinin hormonlarımız üzerinde çok fazla etkisi var. Hormonlarımızın da salınımını düzenleyebilmek adına, dengeli beslenmemiz gerekiyor. Beslenmemize baktığımızda ilk dikkat etmemiz gereken nokta basit karbonhidrat dediğimiz, rafine şeker grubundan uzak durmak olacaktır. Çünkü basit karbonhidratlar vücuda gereksiz bir kalori alımına sebep olup tamamen yorgunluğumuzu halsizliğimizi artırıyor. Bunun yerine rafine edilmemiş tahıllar; çavdarlı, kepekli ürünlerimiz, taze sebze ve meyve grubumuz daha da sık kullanılmalıdır” dedi.