Baharat ihracatında artış

İZMİR (AA) - Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye'nin geçen yıl 143 ülkeye 178 milyon dolarlık baharat ihraç ettiğini belirtti.

Yağcı, yaptığı açıklamada dünya genelinde sağlıklı beslenme anlayışının yaygınlaşması ve insanların tuzdan uzaklaşmasının baharata olan talebi artırdığını, bunun önde gelen üreticilerden olan Türkiye'nin ihracat rakamlarına da yansıdığını bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2017 yılında 160 milyon dolarlık baharat ihraç edilirken 2018 yılında bu rakamın yüzde 11'lik artışla 178 milyon dolara ulaştığına işaret eden Yağcı, bunun 128 milyon dolarlık bölümünü ise Ege İhracatçı Birlikleri üyesi firmaların gerçekleştirdiğini kaydetti.

Türk firmalarının 75 çeşit baharatı 143 ülke pazarına gönderdiğini ifade eden Yağcı, Almanya'nın 22,8 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını, bu ülkeyi ABD ve Vietnam'ın izlediğini aktardı.

İhracatta öne çıkan baharatların kekik, defne, kimyon ve adaçayı olduğunu bildiren Yağcı, açıklamasında, "Sağlıklı beslenme yükselen değer. İnsanlar baharata yöneldikçe Türkiye baharat ihracatını yukarı taşıyor. Üretiminde dünya lideri olduğumuz kekik ve defne, baharat ihracatında öne çıkan ürünlerimiz oldu." ifadelerine yer verdi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci de baharat ihracatında 2019 yılı hedefinin 200 milyon dolar olduğunu bildirdi.

